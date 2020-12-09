Perto do acesso, Anselmo Ramon pede pés no chão na Chape

Principal nome do ataque da Chapecoense neste ano e um dos artilheiros da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Anselmo Ramon elogiou a postura do elenco durante a vitória sobre o Avaí nesta última terça-feira fora de casa pela Série B. Segundo o jogador, o elenco vem mantendo uma regularidade importante no campeonato.'A vitória sobre o Avaí foi importante. Vencer um clássico é sempre muito bom. Todos foram muito bem durante os noventa minutos. A equipe vem mantendo uma regularidade durante o campeonato e isso tem feito a diferença. Agora é manter esse ritmo até o final para conquistarmos nossos objetivos na disputa', afirmou.