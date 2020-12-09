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Perto do acesso, Anselmo Ramon pede pés no chão na Chape

Verdão do Oeste conseguiu mais um ótimo resultado fora de casa e manteve a liderança da Série B...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 10:54

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 10:54

Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense
Principal nome do ataque da Chapecoense neste ano e um dos artilheiros da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Anselmo Ramon elogiou a postura do elenco durante a vitória sobre o Avaí nesta última terça-feira fora de casa pela Série B. Segundo o jogador, o elenco vem mantendo uma regularidade importante no campeonato.'A vitória sobre o Avaí foi importante. Vencer um clássico é sempre muito bom. Todos foram muito bem durante os noventa minutos. A equipe vem mantendo uma regularidade durante o campeonato e isso tem feito a diferença. Agora é manter esse ritmo até o final para conquistarmos nossos objetivos na disputa', afirmou.
De acordo com o atacante, apesar da liderança na segundona, o grupo vem mantendo os pés no chão sempre.
'Aqui no grupo passa longe a ansiedade. Todos estão com os pés chão e cientes que não conquistamos nada ainda. Tem muito campeonato pela frente. Precisamos continuar com esse mesmo equilíbrio para brigarmos pelo acesso'.

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