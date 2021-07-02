Perto de voltar aos gramados pelo Corinthians, Ruan Oliveira relembra primeiro gol da carreira

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Em transição física para voltar aos gramados pelo Corinthians, o jovem Ruan Oliveira comemora, neste domingo, três anos de seu primeiro gol como profissional. Era 4 de julho de 2018, quando o meia balançou a rede diante do Marcílio Dias, pelo Campeonato Catarinense. O jogador defendia o Metropolitano na época, onde recebeu sua primeira chance na carreira.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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- Relembrar esses momentos me traz muita alegria e saudades. Lembranças boas de onde comecei, de onde cheguei e projetando onde quero chegar. Estou com muitas saudades de marcar gol, comemorar com a torcida quando acabar essa pandemia. Ainda não marquei pelo Corinthians, quero ter esse gostinho de ajudar minha equipe e levar alegrias ao nosso torcedor. Estou trabalhando forte pra isso – disse o jovem de 21 anos.

Depois disso, Ruan deslanchou e foi contratado pelo Corinthians no começo de 2019. Ele foi um dos 30 nomes inscritos para defender o Alvinegro na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2020. Em julho do ano passado, com o retorno dos treinamentos, após a parada por conta do coronavírus, o jogador foi promovido ao elenco profissional pelo técnico Tiago Nunes, com quem teve chances.

O camisa 36, porém, acabou se machucando durante um treinamento no CT Joaquim Grava, no início de setembro de 2020, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. No dia 9 daquele mês já foi submetido à cirurgia para a qual era previsto um prazo de seis a oito meses de recuperação.