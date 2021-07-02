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Perto de voltar aos gramados pelo Corinthians, Ruan Oliveira relembra primeiro gol da carreira

Meia-atacante está em transição física após se recuperar de cirurgia no joelho. No próximo domingo, ele comemora três anos de seu primeiro tento como profissional...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 15:22

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 15:22
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Em transição física para voltar aos gramados pelo Corinthians, o jovem Ruan Oliveira comemora, neste domingo, três anos de seu primeiro gol como profissional. Era 4 de julho de 2018, quando o meia balançou a rede diante do Marcílio Dias, pelo Campeonato Catarinense. O jogador defendia o Metropolitano na época, onde recebeu sua primeira chance na carreira.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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- Relembrar esses momentos me traz muita alegria e saudades. Lembranças boas de onde comecei, de onde cheguei e projetando onde quero chegar. Estou com muitas saudades de marcar gol, comemorar com a torcida quando acabar essa pandemia. Ainda não marquei pelo Corinthians, quero ter esse gostinho de ajudar minha equipe e levar alegrias ao nosso torcedor. Estou trabalhando forte pra isso – disse o jovem de 21 anos.
Depois disso, Ruan deslanchou e foi contratado pelo Corinthians no começo de 2019. Ele foi um dos 30 nomes inscritos para defender o Alvinegro na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2020. Em julho do ano passado, com o retorno dos treinamentos, após a parada por conta do coronavírus, o jogador foi promovido ao elenco profissional pelo técnico Tiago Nunes, com quem teve chances.
O camisa 36, porém, acabou se machucando durante um treinamento no CT Joaquim Grava, no início de setembro de 2020, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. No dia 9 daquele mês já foi submetido à cirurgia para a qual era previsto um prazo de seis a oito meses de recuperação.
O jogador já está em fase final de transição física e deve estar à disposição do técnico Sylvinho em breve. O empréstimo de Ruan Oliveira junto ao Metropolitano tinha validade até julho de 2021, mas em março o contrato foi prorrogado até o fim de junho de 2022. No Corinthians, o jovem atleta de 21 anos atuou em quatro jogos (um como titular), todos na temporada 2020.

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