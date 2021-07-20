Perto de perder Viña, Palmeiras conversa com Mônaco para contratar Jorge

Crédito: Divulgação/AS Monaco

O Verdão está em vias de concretizar a venda do lateral-esquerdo Matías Viña para a Roma, da Itália, por 11 milhões de euros. A reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA apurou que o Palmeiras trabalha simultaneamente para preencher a lacuna que será deixada no elenco e que Jorge é o nome da vez para a posição.

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Ambas as negociações estão em curso e possuem algumas pendências a serem resolvidas. A diretoria do Verdão já buscava por um lateral-esquerdo mesmo antes de chegar a proposta por Viña.

Jorge tem 25 anos e foi revelado pelo Flamengo em 2014. Após se destacar no clube carioca, foi vendido ao Mônaco, da França, no início de 2017. Sem se firmar, em 2019, o lateral foi emprestado ao Santos e teve bom desempenho, chegando a ser convocado para a Seleção Brasileira. O rival paulista tentou a sua permanência, mas não houve acordo.

>> Veja a tabela completa da LibertadoresEle não entra em campo desde dezembro de 2020, quando lesionou o joelho atuando pelo Basel, da Suíça, novamente por empréstimo. Jorge retornou ao Mônaco no dia 30 de junho e está em negociação com o Palmeiras.