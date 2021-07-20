Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Perto de perder Viña, Palmeiras conversa com Mônaco para contratar Jorge

Lateral de 25 anos foi revelado pelo Flamengo e tem contrato com o clube francês até junho de 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 16:00

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 16:00

Crédito: Divulgação/AS Monaco
O Verdão está em vias de concretizar a venda do lateral-esquerdo Matías Viña para a Roma, da Itália, por 11 milhões de euros. A reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA apurou que o Palmeiras trabalha simultaneamente para preencher a lacuna que será deixada no elenco e que Jorge é o nome da vez para a posição.
Saiba onde ver os jogos das oitavas da Libertadores e o que cada time precisa para avançar
Ambas as negociações estão em curso e possuem algumas pendências a serem resolvidas. A diretoria do Verdão já buscava por um lateral-esquerdo mesmo antes de chegar a proposta por Viña.
Jorge tem 25 anos e foi revelado pelo Flamengo em 2014. Após se destacar no clube carioca, foi vendido ao Mônaco, da França, no início de 2017. Sem se firmar, em 2019, o lateral foi emprestado ao Santos e teve bom desempenho, chegando a ser convocado para a Seleção Brasileira. O rival paulista tentou a sua permanência, mas não houve acordo.
>> Veja a tabela completa da LibertadoresEle não entra em campo desde dezembro de 2020, quando lesionou o joelho atuando pelo Basel, da Suíça, novamente por empréstimo. Jorge retornou ao Mônaco no dia 30 de junho e está em negociação com o Palmeiras.
Enquanto a situação não se define, Viña segue à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira. Embora improvável, sua presença no duelo diante da Universidad Católica, pela Libertadores, na quarta-feira (21), não está descartada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Anitta participa do programa 'Saturday Night Live' neste sábado; saiba onde ver
Imagem de destaque
Neto é preso por furtar R$ 38 mil via Pix pelo celular da avó em Guarapari
Imagem de destaque
Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados