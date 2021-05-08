Perto de mais uma maratona, Mancini diz que Corinthians vai buscar a vitória no domingo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians se aproxima de uma semana decisiva, tanto pelo Campeonato Paulista quanto pela Copa Sul-Americana e terá de enfrentá-la em uma maratona de até quatro jogos em oito dias, o que vai exigir um rodízio do elenco mais uma vez. Mesmo assim, Vagner Mancini promete buscar a vitória neste domingo, em partida que pode definir o futuro de um rival no estadual.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

GALERIA> Cazares já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021

Será a última rodada da fase de grupos do Paulistão-2021 e o adversário do Timão é o Novorizontino, na Neo Química Arena, às 16h. Trata-se do primeiro dos jogos decisivos desses próximos dias. Em seguida, também pelo Paulista, vai enfrentar a Inter de Limeira, em casa, pelas quartas de final da competição.

Contra o Novorizontino, o Corinthians vai brigar por acumular ainda mais pontos na classificação geral em busca de garantir os jogos decisivos em casa nas fases seguintes do Paulistão, mas ao mesmo tempo isso pode interferir na classificação do Palmeiras. Se o Verdão vencer e o Timão perder, o Alviverde estará eliminado, mas se empatar ou vencer, ajudará o rival a passar de fase.

- Domingo a gente tem um jogo extremamente importante para nós. Óbvio que queremos a vitória, porque o Corinthians vive de vitória. É importante que a gente estabeleça uma marca - disse Mancini após partida no Peru.Mas as decisões não param por aí. Na quinta-feira, por volta de 48 horas depois do mata-mata do estadual, o Corinthians estará no Uruguai para pegar o Peñarol, líder do Grupo E da Copa Sul-Americana. Uma vitória é obrigatória para continuar na briga por uma vaga na próxima fase do torneio continental.

No vídeo de bastidores da vitória sobre o Sport Huancayo-PER, Mancini admitiu que todos os jogadores terão que estar prontos para entrar em campo nessa próxima semana, indicando que deve realmente fazer um rodízio no elenco para essas partidas, independentemente do que estiver em jogo.