Perto de deixar o Flamengo, João Lucas abre mão da última semana de férias e se reapresenta no Ninho

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Após Rogério Ceni e Hugo Souza anteciparem o retorno das férias nesta segunda-feira, João Lucas foi a novidade do treino desta terça no Ninho do Urubu. O lateral-direito abriu mão da última semana de recesso e participou da atividade com o grupo que disputa o início do Carioca pelo Rubro-Negro. O jogador, no entanto, não deve ser aproveitado pelo clube em 2021 e tem um destino encaminhado: o Cuiabá.

+ Flamengo encaminha empréstimo de João Lucas ao Cuiabá em negócio que pode render até R$ 5 milhõesA informação sobre a negociação de João Lucas foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Dia". Flamengo e Cuiabá têm um acordo apalavrado, a tendência é que os últimos detalhes da transferência sejam ajustados nesta semana. O lateral-direito será emprestado até o fim do ano, e o Cuiabá terá a opção de compra fixada em R$ 5 milhões.

Como João Lucas tem contrato com o Flamengo também até dezembro, a diretoria rubro-negra irá estender o vínculo até o fim de 2022 com a confirmação do empréstimo. O motivo é evitar que o atleta possa assinar pré-contrato a partir de julho e sair de graça do clube carioca.

A saída de João Lucas ocorre durante a negociação entre Flamengo e Rafinha. Em live no YouTube nesta segunda-feira, o experiente lateral-direito disse que a negociação pela volta ao Rubro-Negro "tem tudo para ter um final feliz". Para a posição, o Flamengo também conta com o chileno Isla e o jovem Matheuzinho, destaque nas categorias de base.

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