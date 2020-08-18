Perto de anunciar Isla, Flamengo também mantém otimismo por Guga

Após a saída de Rafinha, o Flamengo agilizou as tratativas em relação à lateral direita. E o primeiro tiro já acertou o alvo: trata-se de Mauricio Isla, chileno e de 32 anos, que deve ser anunciado pelo clube nas próximas horas. Mas não deve parar por aí: Guga, do Atlético-MG, é visto com bons olhos, otimismo internamente e pode reforçar o clube ainda este mês.
Rubro-Negro declarado, Guga está no radar do Fla desde 2019. Conforme informou inicialmente o site do "Globo Esporte", o lateral de 21 anos e da Seleção Brasileira olímpica está empolgado para jogar no clube do coração e já acenou positivamente para que o seu estafe sacramente o acordo.
Conversas entre as partes (Flamengo e empresários) com o Atlético-MG, nesse sentido, devem ser aquecidas em instantes. O valor inicial a ser oferecido, a princípio, será de 4 milhões de euros (cerca de R$ 26,3 milhões na cotação atual) pelos direitos econômicos de Guga, cuja fatia é a seguinte: 75% do Atlético-MG, a sua atual equipe, e 25% do Avaí, que o revelou.
Guga se projetou ao cenário nacional quando, em 2018, se destacou na campanha do Avaí no acesso à Série A do Brasileirão. Na temporada seguinte, o Atlético-MG, então, o adquiriu por, aproximadamente, R$ 8 milhões. Caso assine com o Flamengo, Guga se juntará a Isla, na iminência de assinar contrato até o final de 2022, João Lucas e Matheus França (os dois últimos também são jovens, sendo que Matheuzinho é criado no Ninho do Urubu).