Perto de anunciar Isla, Flamengo também mantém otimismo por Guga

Crédito: Bruno Cantini/Atlético-MG

Após a saída de Rafinha, o Flamengo agilizou as tratativas em relação à lateral direita. E o primeiro tiro já acertou o alvo: trata-se de Mauricio Isla, chileno e de 32 anos, que deve ser anunciado pelo clube nas próximas horas. Mas não deve parar por aí: Guga, do Atlético-MG, é visto com bons olhos, otimismo internamente e pode reforçar o clube ainda este mês.

Rubro-Negro declarado, Guga está no radar do Fla desde 2019. Conforme informou inicialmente o site do "Globo Esporte", o lateral de 21 anos e da Seleção Brasileira olímpica está empolgado para jogar no clube do coração e já acenou positivamente para que o seu estafe sacramente o acordo.

Conversas entre as partes (Flamengo e empresários) com o Atlético-MG, nesse sentido, devem ser aquecidas em instantes. O valor inicial a ser oferecido, a princípio, será de 4 milhões de euros (cerca de R$ 26,3 milhões na cotação atual) pelos direitos econômicos de Guga, cuja fatia é a seguinte: 75% do Atlético-MG, a sua atual equipe, e 25% do Avaí, que o revelou.