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Personagens históricos do Corinthians recebem a segunda dose da vacina contra a Covid-19

Adílson Monteiro Alves, diretor da Democracia Corinthiana e Basílio, autor do gol do Timão no título de 1977, completaram a imunização contra o coronavírus na última sexta-feira...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 13:17

LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2021 às 13:17
Crédito: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians
Na última sexta-feira, Basílio, autor do gol do título do histórico Campeonato Paulista de 1977 e Adílson Monteiro Alves, diretor de futebol da Democracia Corinthiana e pai do atual presidente do Timão, Duilio Monteiro Alves receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Saiba quais jogadores do Corinthians que mais participaram de gols em 2021
O Corinthians, por meio da sua Responsabilidade Social, levou a dupla para completar a imunização na AMA Burgo Paulista, localizada na zona leste de São Paulo. Ambos haviam recebido a primeira dose, no drive-thru da Neo Química Arena, no dia 19 de março.
Aos 72 anos, Basílio descreveu o sentimento, após receber a imunização.
- Estou muito emocionado. Fico sempre pensando se vai demorar muito para a população brasileira ter essa mesma emoção e gratidão de poder tomar a segunda dose - disse.Além da importância de tomar as doses da vacina, o Pé de Anjo deixou um recado importante para a Fiel Torcida.
- A minha palavra ao torcedor corintiano é para se cuidar, respeitar os protocolos do Ministério da Saúde e ter consciência. Com certeza, quando todos os brasileiros tomarem a vacina, teremos um país muito melhor e, com certeza, estaremos se unindo em prol do nosso Todo Poderoso Timão - completou.
Já Adilson Monteiro Alves, aos 74 anos, disse estar aliviado por ter recebido a segunda dose e também comentou a importância do isolamento social neste momento.
- O país precisa proporcionar a vacina para toda a população. Quero que todos os corintianos, esportistas e brasileiros possam tomar a vacina, que além dela, nós precisamos nos cuidar, nos isolar socialmente, ficar nas nossas casas, manter a higiene e não aglomerar. Vamos nos cuidar até que todos tenham tomado a vacina e que logo todos nós estaremos nos abraçando novamente na nossa casa (Neo Química Arena).
A Neo Química Arena é um dos locais oficiais de vacinação da cidade de São Paulo. A previsão é que no próximo dia 14 de abril, a Casa do Povo volte a receber o drive-thru para o início da imunização de idosos com mais de 67 anos de idade.

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