Personagens históricos do Corinthians recebem a segunda dose da vacina contra a Covid-19

Crédito: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians

Na última sexta-feira, Basílio, autor do gol do título do histórico Campeonato Paulista de 1977 e Adílson Monteiro Alves, diretor de futebol da Democracia Corinthiana e pai do atual presidente do Timão, Duilio Monteiro Alves receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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O Corinthians, por meio da sua Responsabilidade Social, levou a dupla para completar a imunização na AMA Burgo Paulista, localizada na zona leste de São Paulo. Ambos haviam recebido a primeira dose, no drive-thru da Neo Química Arena, no dia 19 de março.

Aos 72 anos, Basílio descreveu o sentimento, após receber a imunização.

- Estou muito emocionado. Fico sempre pensando se vai demorar muito para a população brasileira ter essa mesma emoção e gratidão de poder tomar a segunda dose - disse.Além da importância de tomar as doses da vacina, o Pé de Anjo deixou um recado importante para a Fiel Torcida.

- A minha palavra ao torcedor corintiano é para se cuidar, respeitar os protocolos do Ministério da Saúde e ter consciência. Com certeza, quando todos os brasileiros tomarem a vacina, teremos um país muito melhor e, com certeza, estaremos se unindo em prol do nosso Todo Poderoso Timão - completou.

Já Adilson Monteiro Alves, aos 74 anos, disse estar aliviado por ter recebido a segunda dose e também comentou a importância do isolamento social neste momento.

- O país precisa proporcionar a vacina para toda a população. Quero que todos os corintianos, esportistas e brasileiros possam tomar a vacina, que além dela, nós precisamos nos cuidar, nos isolar socialmente, ficar nas nossas casas, manter a higiene e não aglomerar. Vamos nos cuidar até que todos tenham tomado a vacina e que logo todos nós estaremos nos abraçando novamente na nossa casa (Neo Química Arena).