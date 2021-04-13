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futebol

Perotti marcou mais de 50% dos gols da Chape em 2021

Atacante anotou 10 dos 17 gols marcados pelo Verdão do Oeste na temporada 2021...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 14:22

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 14:22
Crédito: Guilherme Griebeler/ACF
A temporada da Chapecoense até o momento é positiva. Embalada pelo acesso à elite do futebol nacional, o Verdão do Oeste resolveu colocar o pé no acelerador e manter o bom desempenho dentro das quatro linhas.
+ Veja 30 astros que jogaram por times do Nordeste e você não lembra
Para preservar o elenco da maratona de jogos, o técnico Umberto Louzer resolveu criar um rodízio dentro da equipe titular e tem dado abertura a diversas caras novas.
Uma delas é Perotti, que tem se destacado e assumiu o posto de homem-gol da equipe neste começo de ano.
Para entender a importância do jovem, ele balançou a rede em 10 oportunidades. A Chape marcou 17 no total.
Nem mesmo Anselmo Ramon, peça importante do esquema de Umberto Louzer, consegue apresentar o mesmo desempenho, já que marcou apenas dois gols.
Confira abaixo a lista de artilheiros da Chape:
Perotti: 10 golsAnselmo Ramon e Lima: 2 golsBusanello, Mike e Fabinho: 1 gol

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