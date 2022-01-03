Pentacampeão! Relembre os títulos do Fluminense na Copinha

No último domingo, a Copinha 2022 teve início. Nesta terça, o Fluminense fará sua estreia contra a Jacuipense-BA, às 15h15. Segundo maior campeão do torneio, o Tricolor venceu as edições de 1971, 1973, 1977, 1986 e 1989, ficando atrás somente do Corinthians, com 10 títulos. Em 2020, o Internacional também atingiu o pentacampeonato e se igualou ao clube, que nesta temporada aposta em promessas de Xerém para buscar o hexacampeonato.1971​O primeiro título do Fluminense teve uma importância histórica na Copa São Paulo. Na época em sua terceira edição, foi a primeira vez que clubes de fora do estado participaram. Assim, contou com dois times cariocas, um mineiro, um do Paraná e um do Rio Grande do Sul. No torneio marcado pela nacionalização da Copinha, o Flu venceu o Botafogo e levou o título.

O clássico vovô foi acirrado. Durante os 90 minutos, as equipes empataram por 3 a 1, e depois por 1 a 1 na prorrogação. Nos pênaltis, o Tricolor levou a melhor nos pênaltis por 4 a 3. A primeira Copinha do Fluminense foi registrada pelo gol de Silvinho, último a cobrar e autor de outros dois no tempo normal. 1973​Na quinta edição da Copa São Paulo, o Fluminense conquistou o bicampeonato e se igualou ao Corinthians, que já era o maior campeão do torneio. A final, inclusive, foi entre as equipes e o carioca levou a melhor. Após o empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, Silvinho e Té marcaram na prorrogação. Neste ano, times do Nordeste e Centro-Oeste também participaram. 1977​Na época, a Copinha completava sua nona edição. O Tricolor mantinha a disputa direta com o Corinthians para ser o maior campeão, e conseguiu após vencer a final, organizada como preliminar de um jogo entre Brasil e Bulgária, no Morumbi. O Flu enfrentou a Ponte Preta, mas as equipes terminaram empatadas. Na prorrogação, Benê decidiu e levou o time ao tricampeonato.Fluminense com a taça da Copinha em 77 (Divulgação / Fluminense)1986​Neste ano, o Fluminense estreou perdendo para o Santa Cruz por 2 a 0. Porém, depois disso o time não perdeu nenhum duelo da edição. O clube avançou até a final, organizada no Pacaembu, e mais uma vez contra a Ponte Preta. Desta vez não houve prorrogação: Eduardo e Fábio marcaram dois gols para o Flu e assinalaram o tetracampeonato tricolor. Ao final da competição, Charles, que integrava o elenco, foi escolhido o melhor jogador da edição da Copinha. 1989​Na última vez que o Fluminense venceu a Copinha, o time fez uma campanha invicta. Na fase de grupos, venceu o Nacional-SP, a Portuguesa e o XV de Novembro. No mata-mata, o Tricolor eliminou o América de Rio Preto e o Internacional, e encarou o Juventus-SP na final. No duelo, o Flu venceu por 1 a 0, com gol de Sílvio. O jogador também foi eleito o melhor do torneio. 2022O time da próxima edição já está definido. Neste ano, o Fluminense aposta em destaques da 'Geração dos Sonhos' de Xerém, como John Kennedy e Matheus Martins, que atuam pelo profissional, além de Wallace e Jefté. No sub-17, a equipe conquistou o Brasileiro em 2020. Além deles, Arthur também foi relacionado. Com apenas 16 anos, o jovem é uma da maiores promessas da base tricolor e foi o atleta mais jovem a estrear na equipe principal do clube.Confira os relacionados do Fluminense para a Copinha 2022