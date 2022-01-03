Pentacampeão! Relembre os títulos do Fluminense na Copinha

No último domingo, a Copinha 2022 teve início. Nesta terça, o Fluminense fará sua estreia contra a Jacuipense-BA, às 15h15. Segundo maior campeão do torneio, o Tricolor venceu as edições de 1971, 1973, 1977, 1986 e 1989, ficando atrás somente do Corinthians, com 10 títulos. Em 2020, o Internacional também atingiu o pentacampeonato e se igualou ao clube, que nesta temporada aposta em promessas de Xerém para buscar o hexacampeonato.1971O primeiro título do Fluminense teve uma importância histórica na Copa São Paulo. Na época em sua terceira edição, foi a primeira vez que clubes de fora do estado participaram. Assim, contou com dois times cariocas, um mineiro, um do Paraná e um do Rio Grande do Sul. No torneio marcado pela nacionalização da Copinha, o Flu venceu o Botafogo e levou o título.
O clássico vovô foi acirrado. Durante os 90 minutos, as equipes empataram por 3 a 1, e depois por 1 a 1 na prorrogação. Nos pênaltis, o Tricolor levou a melhor nos pênaltis por 4 a 3. A primeira Copinha do Fluminense foi registrada pelo gol de Silvinho, último a cobrar e autor de outros dois no tempo normal. 1973Na quinta edição da Copa São Paulo, o Fluminense conquistou o bicampeonato e se igualou ao Corinthians, que já era o maior campeão do torneio. A final, inclusive, foi entre as equipes e o carioca levou a melhor. Após o empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, Silvinho e Té marcaram na prorrogação. Neste ano, times do Nordeste e Centro-Oeste também participaram. 1977Na época, a Copinha completava sua nona edição. O Tricolor mantinha a disputa direta com o Corinthians para ser o maior campeão, e conseguiu após vencer a final, organizada como preliminar de um jogo entre Brasil e Bulgária, no Morumbi. O Flu enfrentou a Ponte Preta, mas as equipes terminaram empatadas. Na prorrogação, Benê decidiu e levou o time ao tricampeonato.Fluminense com a taça da Copinha em 77 (Divulgação / Fluminense)1986Neste ano, o Fluminense estreou perdendo para o Santa Cruz por 2 a 0. Porém, depois disso o time não perdeu nenhum duelo da edição. O clube avançou até a final, organizada no Pacaembu, e mais uma vez contra a Ponte Preta. Desta vez não houve prorrogação: Eduardo e Fábio marcaram dois gols para o Flu e assinalaram o tetracampeonato tricolor. Ao final da competição, Charles, que integrava o elenco, foi escolhido o melhor jogador da edição da Copinha. 1989Na última vez que o Fluminense venceu a Copinha, o time fez uma campanha invicta. Na fase de grupos, venceu o Nacional-SP, a Portuguesa e o XV de Novembro. No mata-mata, o Tricolor eliminou o América de Rio Preto e o Internacional, e encarou o Juventus-SP na final. No duelo, o Flu venceu por 1 a 0, com gol de Sílvio. O jogador também foi eleito o melhor do torneio. 2022O time da próxima edição já está definido. Neste ano, o Fluminense aposta em destaques da 'Geração dos Sonhos' de Xerém, como John Kennedy e Matheus Martins, que atuam pelo profissional, além de Wallace e Jefté. No sub-17, a equipe conquistou o Brasileiro em 2020. Além deles, Arthur também foi relacionado. Com apenas 16 anos, o jovem é uma da maiores promessas da base tricolor e foi o atleta mais jovem a estrear na equipe principal do clube.Confira os relacionados do Fluminense para a Copinha 2022
GOLEIROS Thiago Cayo Fellipe Dênis Luís ÁlvaroLATERAISJhonny Marcos Pedro Jefté ZAGUEIROSFelipe Davi Joílson JustenCiprianoVOLANTESNathan Alexsander Diego Edinho Pedro RochaMEIASWallace Yago Arthur ATACANTESJohn Kennedy Matheus Martins Guilherme Cauã Aguiar Miguel Vinicius Alexandre Jesus Antony KennedyJeffersonLuan Brito