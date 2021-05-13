Peñarol (URU) x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Com a cabeça no Campeonato Paulista, o Corinthians encara o Peñarol (URU), nesta quinta-feira (13), às 21h30, no estádio Campéon del Siglo, em Montevidéu, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana.
A vitória corintiana por 3 a 0 sobre o Sport Huancayo (PER), em Lima, na última semana, manteve as chances matemáticas do Timão se classificar às oitavas de final do torneio continental, mas para isso é imprescindível que os corintianos vençam o clube uruguaio.
No entanto, como jogou e venceu a Inter de Limeira, nesta terça-feira (11), se classificando à semifinal do Paulistão, o Corinthians não terá alguns titulares contra os aurinegros. Nomes como o lateral-direito Fagrner, os zagueiros Jemerson e João Victor e os meias Gabriel, Ramiro e Luan nem foram relacionados.
Por sua vez, o Peñarol vem descansado para o embate diante do Timão, já que conseguiu o adiamento da sua partida pelo campeonato uruguaio, antes de encarar o Corinthians.PEÑAROL (URU) X CORINTHIANSQUARTA RODADA DO GRUPO C - COPA SUL-AMERICANA
Local: Campéon del Siglo, Montevidéu (URU)Data e horário: 13 de maio de 2021, às 21h30 (horário de Braília)Árbitro: Nestor Pitana (ARG)Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Maximiliano del Yesso (ARG)Onde acompanhar: Conmebol TV, tempo real do L! e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte
PEÑAROL
Dawson; Acosta, Formiliano, Kagelmacher e Piquerez; González, Gargano, Trindade e Torres; Terans; Álvares Martínez. Técnico: Maurício Larrieira
Desfalques: Martín Correa (lesão na perna direita)
Pendurados: Walter Gargano e Rodrigo Abascal
CORINTHIANS
Cássio; Mandaca, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Camacho e Roni (Xavier); Gustavo Mosquito, Gabriel Pereira e Mateus Vital (Otero); Cauê (Jô). Técnico: Vagner Mancini.
Desfalques: Danilo Avelar e Mantuan (lesão ligamentar); Cantillo (lesão na coxa); Guilheme Biro e Ruan Oliveira (transição física)
Pendurados: Cantillo e Fábio Santos