Pênalti perdido e emoção: clássico entre Vitória e Bahia termina empatado pelo Campeonato Baiano

Nesta quarta-feira aconteceu o primeiro Ba-Vi da temporada 2022. No Barradão, o Bahia teve boas oportunidades na primeira etapa e o Vitória foi comandado por Luidy, que abriu o placar. Logo depois, Rodallega deixou tudo igual no Barradão.
Com o resultado, o Bahia fica na quarta colocação com seis pontos, seguido do Vitória com cinco. Na próxima rodada, o Tricolor de Aço encara o Barcelona, na quarta-feira (9), às 19h15 (horário de Brasília). Enquanto isso, o Rubro-Negro só joga no domingo (13), enfrentando o Conquista, às 16h.PRIMEIRA ETAPA DE CHANCES!A primeira etapa foi mais tranquila, sem grandes oportunidades. O Bahia chegou ao ataque com perigo e poderia abrir o placar logo no começo, mas Marco Antônio perdeu um gol incrível. As melhores oportunidades do Vitória surgiram dos pés de Luidy, sendo o mais ativo dos Rubro-Negros.
LUIDY NELES! Na volta do intervalo, o Vitória retornou melhor e abriu o placar logo aos 11 minutos de partida. Luidy recebeu na esquerda, passou por Jonathan e chutou bonito, no ângulo, fazendo um golaço para os mandantes.
O EMPATE!Não teve muito tempo para comemorar, visto que aos 24', Jonathan recebeu na direta, cruzou para Ronaldo que acertou a trave. No rebote, Rodallega empatou para o Bahia.
Aos 33', Roberto foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Guilherme Queiroz exagerou na força e isolou a bola na arquibancada. Sem maiores chances, o clássico ficou igual.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA VITÓRIA X BAHIA
Local: Estádio do Barradão, Salvador-BAData/horário: 02/02/2021 - 19h15 (de Brasília)Árbitro: Marielson Alves SilvaAssistente 1: Elicarlos Franco de OliveiraAssistente 2: Jucimar dos Santos DiasCartões amarelos: João Pedro, Jadson (Vitória), Rodallega (Bahia)Cartões vermelhos:
GOLS: Luidy (11'/1T) (1-0)
VITÓRIA (Técnico: Dado Cavalcanti) Lucas Arcanjo; Iury, Alisson Cassiano, Ewerton Páscoa e Vicente; João Pedro (Pablo 33'/2T), Eduardo (Ruan Nascimento 33'/2T) e Jadson (Alan Santos 21'/2T); Gabriel Santiago (Jefferson Renan 26'/2T), Luidy (Roberto 33'/2T) e Guilherme Queiroz.
BAHIA (Técnico: Guto Ferreira) Danilo Fernandes; Jonathan, Gustavo Henrique (Ignácio - Intervalo), Luiz Otávio e Djalma Silva; Patrick de Lucca, Rezende (Willian Maranhão - intervalo) e Daniel (Ronaldo César- intervalo); Marco Antônio (Lucas Mugni 21'/2T), Raí Nascimento (Marcelo Cirino 21'/2T) e Rodallega.