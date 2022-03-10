Pelo Fluminense, Cano já dobra seu total de gols em Libertadores

Germán Cano trocou de camisa no Rio de Janeiro, mas manteve o faro de artilheiro. Nesta quarta-feira, contra o Olimpia, do Paraguai, o atacante estufou as redes duas vezes na vitória do Fluminense por 3 a 1, chegou a seis gols com a camisa tricolor na temporada, sendo três deles anotados na Libertadores, onde lidera atualmente a lista de goleadores da competição - empatado com Cardozo, do próprio Olimpia, e Chico, do Bolívar.

A capacidade do argentino marcar gols não é uma novidade. Foram 117 apenas entre 2018 e 2021, atuando por Independiente Medellín, da Colômbia, e Vasco. Na Libertadores, no entanto, já é o melhor desempenho do goleador em sua carreira. Antes de chegar às Laranjeiras, no início deste ano, Cano somava os mesmos três tentos já anotados pelo clube, só que em 15 atuações.

Revelado pelo Lanús, da Argentina, o centroavante disputou duas edições de Libertadores pelo clube, atuando em sete jogos. Porém, não marcou nenhuma vez. Seus primeiros gols na competição saíram apenas em 2012, já defendendo a camisa do Medellín. Por lá, esteve em campo oito vezes em dois anos distintos - 2012 e 2019 - e balançou as redes três vezes, marca igualada em somente três atuações pelo Fluminense.

HISTÓRICO DE CANO NA LIBERTADORES

2008 - Lanús-ARG - 4 jogos e 0 gols2009 - Lanús-ARG - 3 jogos e 0 gols2012 - Medellín-COL - 6 jogos e 2 gols2019 - Medellín-COL - 2 jogos e 1 gol2022 - Fluminense - 3 jogos e 3 gols