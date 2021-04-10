  Pelo Alemão, Borussia Dortmund vence o Stuttgart de virada em partida com cinco gols
Pelo Alemão, Borussia Dortmund vence o Stuttgart de virada em partida com cinco gols

Vitória do Borussia Dortmund por 3 a 2 ainda permite os sonhos da Muralha Amarela classificar-se para a Champions League...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 15:30

Crédito: KAI PFAFFENBACH / POOL / AFP
Stuttgart e Borussia Dortmund se enfrentaram, neste sábado, na Mercedez Benz Arena, na cidade de Stuttgart, pela 28ª rodada do Campeonato Alemão. O confronto terminou com vitória do BVB por 3 a 2, e os visitantes marcaram com Jude Bellingham, Reus e Knauff, enquanto a equipe da casa marcou com Kalajdzic e Didavi.
Veja a tabela do AlemãoABRIU O PLACARO Stuttgart foi a equipe que teve a vantagem no começo do confronto, e abriu o placar no início da partida, aos 17 minutos de jogo. A equipe da casa saiu na frente com o atacante Sasa Kalajddzic, camisa 9, que recebeu assistência do ala Borna Sosa.
VIRADAO segundo tempo da etapa mudou completamente o cenário existente na partida. Aos três minutos, Giovanni Reyna deu a assistência para Jude Bellingham empatar. Cinco minutos depois, foi a vez de Mateu Morey assistir Marco Reus, que virou o jogo para o Borussia Dortmund.
EMPATEFato é que a segunda etapa do confronto reservou muita emoção e, após a virada do Borussia Dortmund, o Stuttgart foi ao ataque. Aos 33 minutos do segundo tempo, Tanguy Coulibaly deu a assistência para Daniel Didavi colocar o 2 a 2 no placar.
DECISIVOEm uma partida inesperada, o Borussia Dortmund foi atrás da vitória logo após o empate do Stuttgart. Dessa forma, aos 35 minutos do segundo tempo, dois minutos após o gol de Didavi, o ataque do BVB viu Haaland dar a assistência para o jovem Ansgar Knauff, de 19 anos, decidir para os visitantes.
SEQUÊNCIAO Stuttgart enfrenta o Union Berlin às 10:30h (de Brasília) do próximo sábado. O Borussia Dortmund, por sua vez, enfrenta o Manchester City às 16h (de Brasília) desta quarta-feira.

