Pelo Alemão, Borussia Dortmund vence o Stuttgart de virada em partida com cinco gols

Stuttgart e Borussia Dortmund se enfrentaram, neste sábado, na Mercedez Benz Arena, na cidade de Stuttgart, pela 28ª rodada do Campeonato Alemão. O confronto terminou com vitória do BVB por 3 a 2, e os visitantes marcaram com Jude Bellingham, Reus e Knauff, enquanto a equipe da casa marcou com Kalajdzic e Didavi.
ABRIU O PLACARO Stuttgart foi a equipe que teve a vantagem no começo do confronto, e abriu o placar no início da partida, aos 17 minutos de jogo. A equipe da casa saiu na frente com o atacante Sasa Kalajddzic, camisa 9, que recebeu assistência do ala Borna Sosa.
VIRADAO segundo tempo da etapa mudou completamente o cenário existente na partida. Aos três minutos, Giovanni Reyna deu a assistência para Jude Bellingham empatar. Cinco minutos depois, foi a vez de Mateu Morey assistir Marco Reus, que virou o jogo para o Borussia Dortmund.
EMPATEFato é que a segunda etapa do confronto reservou muita emoção e, após a virada do Borussia Dortmund, o Stuttgart foi ao ataque. Aos 33 minutos do segundo tempo, Tanguy Coulibaly deu a assistência para Daniel Didavi colocar o 2 a 2 no placar.
DECISIVOEm uma partida inesperada, o Borussia Dortmund foi atrás da vitória logo após o empate do Stuttgart. Dessa forma, aos 35 minutos do segundo tempo, dois minutos após o gol de Didavi, o ataque do BVB viu Haaland dar a assistência para o jovem Ansgar Knauff, de 19 anos, decidir para os visitantes.
SEQUÊNCIAO Stuttgart enfrenta o Union Berlin às 10:30h (de Brasília) do próximo sábado. O Borussia Dortmund, por sua vez, enfrenta o Manchester City às 16h (de Brasília) desta quarta-feira.