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Pelé participa de concentração e Cuca dedica classificação ao Rei

Pelé conversou com o elenco do Santos por chamada de vídeo antes do jogo contra o Boca...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 22:55

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 22:55

Crédito: Reprodução/Twitter
A concentração do Santos teve uma participação mais do que especial antes da partida contra o Boca Juniors nesta quarta-feira. Na entrevista coletiva depois da classificação, o técnico Cuca contou que o Rei Pelé conversou, por vídeo, com o jogadores do atual elenco, dando força e desejando sorte. -Agradeço ao Rei (Pelé) pelo que fez. Entrou ao vivo com o grupo na concentração. Como brasileiro falando, é o único orgulho que temos hoje, de falar que somos brasileiros pelo Pelé. Participou da nossa conquista nos motivando mesmo estando como ele está. É para você.Na entrevista coletiva, Cuca também fez questão de parabenizar o futebol brasileiro como um todo. Santos e Palmeiras farão a terceira final brasileira da história da Libertadores.
-Gostaria de parabenizar o futebol brasileiro. Estamos no Maracanã para Santos e Palmeiras representando o Brasil. Poderia ser Boca x River, mas vai ser Santos x Palmeiras. Estamos de parabéns. Não só a gente, mas é uma vitória do futebol brasileiro - afirmou.
- É para essa torcida. Não sou eu na final, é o torcedor. Dar uma alegria para eles é a maior alegria que podemos ter. Estou muito feliz com esses jogadores, por quanto se entregam nos treinamentos e jogos. É uma maravilha - concluiu Cuca.
O Santos decide Copa Libertadores da América contra o Palmeiras no próximo dia 30 de janeiro, em jogo único, no Maracanã. Antes disso, o Peixe volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Domingo, 16h, tem Botafogo, na Vila Belmiro.

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