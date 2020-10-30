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Pelé, 80 anos em 80 dias: Soteldo destaca orgulho com a 10 do Rei

Em conversa exclusiva com o LANCE!, atacante venezuelano do Santos disse que usar a camisa que imortalizou o Rei do Futebol é um 'sonho realizado'...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 08:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2020 às 08:05
Crédito: Ivan Storti/Santos
Ao se tornar um dos grandes nomes do elenco do Santos, o atacante Soteldo “calou a boca” de muitos críticos que, na sua chegada, criticaram a cessão da camisa 10 do Peixe ao jogador venezuelano. Contudo, desde que iniciou a sua trajetória no Peixe, em janeiro de 2019, o atleta tem assumido e honrado a responsabilidade que é vestir o manto que imortalizou Pelé.
E o sonho de utilizar o número do Rei veio desde antes do negócio com o Alvinegro ser fechado. Em contato exclusivo com o LANCE, o “pequeno polegar”, apelido dado pela torcida santista em alusão ao tamanho do jogador, revelou que ele desejar ser o 10 santista desde quando as tratativas para que ele jogasse no clube iniciou.
– Desde que começamos as conversas com o Santos eu já vislumbrava vestir a 10. Que jogador não quer defender um clube com o Santos e vestir a camisa 10 que pertenceu ao maior jogador da história do futebol? É um sonho realizado e algo que muito me orgulha – disse Soteldo à reportagem do LANCE!.
– É uma responsabilidade imensa. Pelé é único, ninguém se compara a ele. Mas encaro com muita tranquilidade e trato de fazer sempre o meu melhor para que represente muito bem este número e esta camiseta tão pesada – destacou.
A entrevista com o atacante Soteldo faz parte do projeto "Pelé, 80 anos em 80 dias", no qual o LANCE! está trazendo 80 conteúdos, um por dia, em homenagem ao aniversário do Rei do Futebol. As homenagens começaram a ser publicadas no dia 23 de outubro, data na qual o Rei completou 80 anos.Mesmo sendo venezuelano, Soteldo garantiu que sempre ouviu falar do maior jogador de futebol da história e lamentou não ter vivido na mesma época em que o Rei atuou, para poder acompanhá-lo.
– Quem não conhece Pelé? É uma lenda. O maior de todos. Desde pequeno quando tive meu primeiro contato com o futebol eu já sabia quem era Pelé. Foi um jogador incrível e lamento não poder ter tido a oportunidade de acompanhá-lo quando ainda atuava – afirmou o jogador.
E por pouco o Santos não viu a camisa 10 ficar vaga na semana do aniversário do Atleta do Século, isso porque, dias antes, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, enviou uma proposta de 7 milhões de dólares por Soteldo. Porém, ele rejeitou a oferta.
* Sob supervisão de Vinícius Perazzini

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