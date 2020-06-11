Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pelas renovação, Fla presenteia comissão técnica de Jorge Jesus

Os sete integrantes do grupo de trabalho do Mister receberam uniformes personalizados...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jun 2020 às 17:00

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 17:00

Crédito: Arquivo Pessoal
Acertada a permanência de Jorge Jesus e sua comissão técnica até junho de 2021, o Flamengo presenteou, nesta quinta-feira, todos os profissionais que acompanham o treinador com os atuais uniformes 1 e 2 do Rubro-Negro, os quais foram personalizados com os seus nomes e o número 2021. João de Deus, auxiliar técnico do Mister, compartilhou imagem do presente recebido.
Além de João de Deus, Tiago Oliveira (auxiliar técnico), Mário Monteiro e Marcio Sampaio(preparadores físicos), Rodrigo Araújo e Gil Henriques (analistas de desempenho) e Evandro Mota (mental coach) fazem parte do grupo de trabalho que chegou ao Flamengo, junto com Jorge Jesus, em junho de 2019.Foi de Gabriel Skinner, supervisor de futebol, que partiu a iniciativa de fazer a entrega dos presentes a todos integrantes da comissão técnica rubro-negra. View this post on Instagram Hoje fui eu quem teve direito a presente! Grato pelo gesto..........@flamengo!!!!!!!! A post shared by João de Deus (@joaocpdedeus) on Jun 11, 2020 at 8:58am PDT E MAIS:Mister convoca cinco garotos do Ninho para integrar elenco principalCitado pela UEFA, Flamengo lidera interações entre clubes da América E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados