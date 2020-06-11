Pelas renovação, Fla presenteia comissão técnica de Jorge Jesus

Acertada a permanência de Jorge Jesus e sua comissão técnica até junho de 2021, o Flamengo presenteou, nesta quinta-feira, todos os profissionais que acompanham o treinador com os atuais uniformes 1 e 2 do Rubro-Negro, os quais foram personalizados com os seus nomes e o número 2021. João de Deus, auxiliar técnico do Mister, compartilhou imagem do presente recebido.

Além de João de Deus, Tiago Oliveira (auxiliar técnico), Mário Monteiro e Marcio Sampaio(preparadores físicos), Rodrigo Araújo e Gil Henriques (analistas de desempenho) e Evandro Mota (mental coach) fazem parte do grupo de trabalho que chegou ao Flamengo, junto com Jorge Jesus, em junho de 2019.Foi de Gabriel Skinner, supervisor de futebol, que partiu a iniciativa de fazer a entrega dos presentes a todos integrantes da comissão técnica rubro-negra. View this post on Instagram Hoje fui eu quem teve direito a presente! Grato pelo gesto..........@flamengo!!!!!!!! A post shared by João de Deus (@joaocpdedeus) on Jun 11, 2020 at 8:58am PDT E MAIS:Mister convoca cinco garotos do Ninho para integrar elenco principalCitado pela UEFA, Flamengo lidera interações entre clubes da América E MAIS: