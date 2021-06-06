Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Pelas redes sociais, Chay comemora gol marcado pelo Botafogo: 'Espero que seja o primeiro de muitos'
futebol

Pelas redes sociais, Chay comemora gol marcado pelo Botafogo: 'Espero que seja o primeiro de muitos'

Chay já havia contribuído com uma assistência na estreia do Brasileirão. Dessa vez, contra o Coritiba, ele contribuiu com o último gol da partida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jun 2021 às 17:16

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 17:16

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na noite do último sábado, o Botafogo venceu o Coritiba por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela segunda rodada da Série B. O último gol da partida, inclusive, foi marcado pelo atacante Chay. Nas redes sociais, ele não escondeu a felicidade de balançar as redes pela primeira com a camisa do Alvinegro Carioca.
> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo- Muito feliz! De verdade. Espero que seja o primeiro de muitos. Trabalho continua, foco!!!! Vamos por mais - comemorou Chay.
> Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Chay foi anunciado como reforço do Botafogo no fim do mês de maio. O jogador de 30 anos foi um dos destaques da Portuguesa no último Estadual e chegou à General Severiano por empréstimo até o fim deste ano. Pela equipe, que foi semifinalista da competição, ele marcou cinco gols.
O Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 18h15, contra o Remo, em jogo válido pela terceira rodada da Série B. A princípio, a partida está marcada para o Estádio Nilton Santos, mas ela pode ser realocada por causa da Copa América deste ano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados