Pelas redes sociais, Chay comemora gol marcado pelo Botafogo: 'Espero que seja o primeiro de muitos'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na noite do último sábado, o Botafogo venceu o Coritiba por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela segunda rodada da Série B. O último gol da partida, inclusive, foi marcado pelo atacante Chay. Nas redes sociais, ele não escondeu a felicidade de balançar as redes pela primeira com a camisa do Alvinegro Carioca.

> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo- Muito feliz! De verdade. Espero que seja o primeiro de muitos. Trabalho continua, foco!!!! Vamos por mais - comemorou Chay.

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Chay foi anunciado como reforço do Botafogo no fim do mês de maio. O jogador de 30 anos foi um dos destaques da Portuguesa no último Estadual e chegou à General Severiano por empréstimo até o fim deste ano. Pela equipe, que foi semifinalista da competição, ele marcou cinco gols.