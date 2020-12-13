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Pela vaga! No Nilton Santos, Botafogo inicia confronto com Ceará no Brasileirão Feminino

Time feminino do Alvinegro jogará no estádio pela primeira vez na história do clube; vencedor da chave garante espaço na primeira divisão do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 08:00

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 08:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Um dia histórico está à beira do Botafogo. Pela primeira vez na história do clube, o time feminino do Alvinegro jogará no Estádio Nilton Santos. Neste domingo, as "Gloriosas" entram em campo contra o Ceará, às 16h, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Série A-2.
Como são quatro equipes que garantem vaga na elite nacional, o vencedor do confronto garantirá, ao mesmo tempo, a classificação para a semifinal da competição e um espaço na primeira divisão do Brasileirão. O jogo de volta será disputado em Fortaleza, na próxima semana.
A partida estava marcada inicialmente para a última semana, mas foi colocada para este domingo. Em entrevista à "BotafogoTV", Gláucio Carvalho, treinador do Alvinegro, valorizou os sete dias a mais disponíveis de trabalho para aprimorar questões da equipe.
- Desde que o apito foi dado no término no jogo contra o Foz Cataratas a gente tem focado no Ceará. Estamos esperando o jogo na semana seguinte, mas houve a semana de datas. Foi importante, conseguimos ajustar alguns deficiências nossas nos aspectos defensivo e ofensivo. Fizemos duas semanas boas de trabalho e tenho certeza que estamos prontos para enfrentar o Nilton Santos, nossa casa. Algo tão sonhado, um momento histórico para o futebol feminino do Botafogo. É a primeira vez que o time feminino fará um jogo oficial no estádio. Esperamos fazer um bom resultado - analisou.
Na primeira fase, o Botafogo terminou na liderança do Grupo E com 10 pontos. Depois, a equipe comandada por Gláucio Carvalho eliminou o Foz Cataratas. Já o Ceará terminou na liderança da Chave A, com 13 pontos, e bateu o Sport nas oitavas de final.

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