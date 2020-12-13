Pela vaga! No Nilton Santos, Botafogo inicia confronto com Ceará no Brasileirão Feminino

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Um dia histórico está à beira do Botafogo. Pela primeira vez na história do clube, o time feminino do Alvinegro jogará no Estádio Nilton Santos. Neste domingo, as "Gloriosas" entram em campo contra o Ceará, às 16h, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Série A-2.

Como são quatro equipes que garantem vaga na elite nacional, o vencedor do confronto garantirá, ao mesmo tempo, a classificação para a semifinal da competição e um espaço na primeira divisão do Brasileirão. O jogo de volta será disputado em Fortaleza, na próxima semana.

A partida estava marcada inicialmente para a última semana, mas foi colocada para este domingo. Em entrevista à "BotafogoTV", Gláucio Carvalho, treinador do Alvinegro, valorizou os sete dias a mais disponíveis de trabalho para aprimorar questões da equipe.

- Desde que o apito foi dado no término no jogo contra o Foz Cataratas a gente tem focado no Ceará. Estamos esperando o jogo na semana seguinte, mas houve a semana de datas. Foi importante, conseguimos ajustar alguns deficiências nossas nos aspectos defensivo e ofensivo. Fizemos duas semanas boas de trabalho e tenho certeza que estamos prontos para enfrentar o Nilton Santos, nossa casa. Algo tão sonhado, um momento histórico para o futebol feminino do Botafogo. É a primeira vez que o time feminino fará um jogo oficial no estádio. Esperamos fazer um bom resultado - analisou.