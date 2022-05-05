Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Pedro volta a ser solução em um Flamengo instável e que carece de evolução com Paulo Sousa
futebol

Pedro volta a ser solução em um Flamengo instável e que carece de evolução com Paulo Sousa

Rubro-Negro empatou em 2 a 2 com o Talleres, em Córdoba, e teve mais uma atuação coletiva aquém das expectativas...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 07:00
Em boa parte do jogo de ida, o Flamengo teve uma atuação animadora contra o Talleres-ARG no Maracanã, quando venceu por 3 a 1 e convenceu coletivamente. Já na noite passada, no empate em 2 a 2 com o mesmo time argentino, o time de Paulo Sousa, instável, mostrou estar estagnado em diversos aspectos. Ao menos Pedro voltou a ser solução e fez mais um gol, com ótima participação.> ATUAÇÕES: Pedro se destaca em noite péssima do time
O embate pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores, em Córdoba, foi o jogo em que o Flamengo menos finalizou a gol nesta edição do torneio: apenas cinco vezes (a média é de 11). O primeiro arremate, aliás, só veio na segunda etapa, e resultou em um golaço de Arrascaeta.
Dá para dizer que o Fla teve uma sequência de três jogos convincentes, iniciada justamente contra o Talleres no Rio. Depois, venceu o São Paulo com imponência e, no mesmo Maracanã, empatou com o Palmeiras, porém com um rendimento tático e técnico de alto nível.
Como dito acima, a entrada de Pedro, que foi bem no pivô, se empenhou sem a bola e marcou um belo gol após passe de Gabi, foi um alento. O atacante finalizou o jogo desta quarta sentindo dores musculares. Caso tenha condições de atuar nas próximas partidas, seguirá a cartilha para se tornar um protagonista sob o comando do Mister, que destacou o seguinte acerca do camisa 21:
- Mesmo antes de chegar de Lisboa, falei da importância das minhas ideias para integrar ao máximo jogadores com características diferentes na frente, como o Pedro. Desde o início da pré-temporada, trabalhamos isso. Os momentos individuais e coletivos nos levam a tomar decisões. Confiamos nele, como em outros jogadores. Trabalhamos parar tirar o máximo de sua capacidade mental e tática.
> Veja a tabela do Brasileirão
Pedro ficou 13 jogos sem ir às redes. Agora, são dois gols nos últimos dois jogos, chegando a cinco nesta temporada. Com confiança, se não entrar na indigesta lista de baixas, tende a ser cada vez mais importante.
E será essencial que Paulo Sousa faça os ajustes necessários, e constantemente externados, para enfim fazer o seu time engrenar e potencializar o jogo coletivo do Flamengo.
Crédito: PedromarcouumbelogolnoempateemTalleres2x2Flamengo(Foto:DiegoLima/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Schmidt e seu tio Oscar Schmidt
Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados