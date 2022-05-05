Pedro volta a ser solução em um Flamengo instável e que carece de evolução com Paulo Sousa

Em boa parte do jogo de ida, o Flamengo teve uma atuação animadora contra o Talleres-ARG no Maracanã, quando venceu por 3 a 1 e convenceu coletivamente. Já na noite passada, no empate em 2 a 2 com o mesmo time argentino, o time de Paulo Sousa, instável, mostrou estar estagnado em diversos aspectos. Ao menos Pedro voltou a ser solução e fez mais um gol, com ótima participação.> ATUAÇÕES: Pedro se destaca em noite péssima do time

O embate pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores, em Córdoba, foi o jogo em que o Flamengo menos finalizou a gol nesta edição do torneio: apenas cinco vezes (a média é de 11). O primeiro arremate, aliás, só veio na segunda etapa, e resultou em um golaço de Arrascaeta.

Dá para dizer que o Fla teve uma sequência de três jogos convincentes, iniciada justamente contra o Talleres no Rio. Depois, venceu o São Paulo com imponência e, no mesmo Maracanã, empatou com o Palmeiras, porém com um rendimento tático e técnico de alto nível.

Como dito acima, a entrada de Pedro, que foi bem no pivô, se empenhou sem a bola e marcou um belo gol após passe de Gabi, foi um alento. O atacante finalizou o jogo desta quarta sentindo dores musculares. Caso tenha condições de atuar nas próximas partidas, seguirá a cartilha para se tornar um protagonista sob o comando do Mister, que destacou o seguinte acerca do camisa 21:

- Mesmo antes de chegar de Lisboa, falei da importância das minhas ideias para integrar ao máximo jogadores com características diferentes na frente, como o Pedro. Desde o início da pré-temporada, trabalhamos isso. Os momentos individuais e coletivos nos levam a tomar decisões. Confiamos nele, como em outros jogadores. Trabalhamos parar tirar o máximo de sua capacidade mental e tática.

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Pedro ficou 13 jogos sem ir às redes. Agora, são dois gols nos últimos dois jogos, chegando a cinco nesta temporada. Com confiança, se não entrar na indigesta lista de baixas, tende a ser cada vez mais importante.

E será essencial que Paulo Sousa faça os ajustes necessários, e constantemente externados, para enfim fazer o seu time engrenar e potencializar o jogo coletivo do Flamengo.