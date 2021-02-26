Pedro vibra com título brasileiro pelo Flamengo: 'Sonho de criança realizado com sucesso!'

O Flamengo foi campeão do Campeonato Brasileiro pela oitava vez em sua história, mesmo com a derrota para o São Paulo, por 2 a 1, pela última rodada, no Morumbi. O clube terminou como o ataque mais positivo da competição, com 68 gols, sendo 13 marcados por Pedro, o vice-artilheiro da equipe, cujo principal marcador foi Gabigol, com um a mais.E Pedro não escondeu a sua satisfação ao levantar o quarto troféu pelo Flamengo, todos na temporada 2020 (além do Brasileirão, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca). Ele lembrou a sua paixão de infância, no Twitter, posando com a medalha de campeão nacional.