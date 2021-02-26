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Pedro vibra com título brasileiro pelo Flamengo: 'Sonho de criança realizado com sucesso!'

Vice-artilheiro do Fla, atacante marcou 13 gols no Campeonato Brasileiro, conquistado pela oitava vez pelo clube rubro-negro...
LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 00:50

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 00:50

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo foi campeão do Campeonato Brasileiro pela oitava vez em sua história, mesmo com a derrota para o São Paulo, por 2 a 1, pela última rodada, no Morumbi. O clube terminou como o ataque mais positivo da competição, com 68 gols, sendo 13 marcados por Pedro, o vice-artilheiro da equipe, cujo principal marcador foi Gabigol, com um a mais.E Pedro não escondeu a sua satisfação ao levantar o quarto troféu pelo Flamengo, todos na temporada 2020 (além do Brasileirão, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca). Ele lembrou a sua paixão de infância, no Twitter, posando com a medalha de campeão nacional.
- Sonho de criança realizado com sucesso! Campeão brasileiro com o manto - escreveu Pedro. + Veja mais notícia do Flamengo, octacampeão brasileiro!
Cabe lembrar que, aos oito anos, Pedro apareceu no Flamengo para dar início a uma história de sete anos, que passou por salão e campo e foi interrompida por conta da dispensa do Fla, aos 15 anos. Contratado pelo Rubro-Negro em janeiro de 2020, encerrou a temporada com 23 gols em 53 partidas.

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