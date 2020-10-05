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futebol

Pedro Rocha volta a treinar com o grupo do Flamengo após um mês

Atacante treinou com o grupo principal do Flamengo nesta segunda-feira, no Ninho...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 15:59

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 15:59

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Exato um mês após lesionar-se contra o Fortaleza, no Maracanã, o atacante Pedro Rocha voltou a treinar com o grupo principal do Flamengo e deu mais um passo em sua recuperação da lesão na coxa esquerda. Evoluindo bem, o jogador vive a expectativa de ser relacionado contra o Sport, na quarta-feira.
A informação foi inicialmente publicada pelo jornal "O Dia". A lesão - no dia 5 de setembro, em partida que o atacante entrou na etapa final -afastou Pedro Rocha de sete jogos do Fla (quatro pelo Brasileirão e três pela Libertadores).A reapresentação do elenco nesta segunda, após a vitória sobre o Athletico, marcou também o retorno do técnico Domènec Torrent, recuperado da Covid-19, ao dia a dia no Ninho do Urubu. Enquanto os titulares no domingo fizeram um trabalho regenerativo, os demais foram a campo e deram início à preparação para o jogo contra o Sport, na quarta, pela 14ª rodada do Brasileiro.
Se pode contar com o retorno de Pedro Rocha, Dome ainda não terá Gabigol e Diego Alves à disposição, ambos em recuperações de lesões. Já Everton Ribeiro e Rodrigo, Isla e Arrascaeta estão a serviço das seleções do Brasil, Chile e Uruguai, respectivamente, em rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas.

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