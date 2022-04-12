futebol

Pedro Henrique é o novo atacante do Internacional

Jogador desembarca no Beira-Rio e o contrato é válido até junho de 2024...
Publicado em 12 de Abril de 2022 às 14:30

No último dia da janela de transferências no Brasil, o Internacional sacramentou a chegada de Pedro Henrique, que estava no Sivasspor-TUR. Aos 31 anos, o atacante fica no Colorado até junho de 2024.
Sonho Antigo
Esta foi a segunda vez que o Inter buscou Pedro Henrique. Ano passado, a negociação ocorreu, mas o clube turco não liberou o atleta.
Apesar da recusa, o time do Beira-Rio não desistiu e voltou a carga nos últimos dias da janela de transferência.
Confira a ficha técnica:
Nome: Pedro Henrique Konzen Medina da Silva
Data de nascimento: 16/06/1990
Local de nascimento: Santa Cruz do Sul-RS
Altura: 1,81m
Clubes anteriores: Santa Cruz-RS, Grêmio, Avenida, Caxias, FC Zurich (Suiça), Rennes (França), PAOK (Grécia), Qarabag (Azerbaijão), Astana (Cazaquistão), Kayserispor (Turquia) e Sivaspor (Turquia).
