Pedro encara o maior jejum de gols pelo Flamengo

Pedro enfrenta o maior jejum de gols pelo Flamengo. O atacante está sem balançar as redes desde a vitória por 3 a 1 no clássico contra o Botafogo no dia 23 de fevereiro, pela oitava rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Agora, são dez jogos sem marcar, e o jogador superou a marca negativa que encarou entre julho e agosto do ano passado.Contra o Talleres-ARG, Pedro entrou aos 31 minutos do segundo tempo e deu duas finalizações que levaram perigo ao gol do time argentino. Uma delas, o goleiro Herrera espalmou e na outra passou raspando a trave. O Fla venceu por 3 a 1, no Maracanã e pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores, aliás.

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A próxima oportunidade para Pedro reencontrar o caminho das redes pode ser o jogo entre Flamengo e São Paulo, a ser realizado às 16h deste domingo, no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileiro.

Confira as partidas de jejum e o tempo de Pedro em cada uma delas:

- Flamengo 2x2 Resende (Taça Guanabara) - Titular: Pedro jogou por 45 minutos e foi substituído por Arrascaeta no intervalo.

- Flamengo 2x1 Vasco (Taça Guanabara) - Reserva: Pedro entrou no segundo tempo e jogou por 25 minutos.

- Bangu 0x6 Flamengo (Taça Guanabara) - Reserva: Pedro entrou no intervalo e jogou por 45 minutos.

- Vasco 0x1 Flamengo (Semifinal do Carioca) - Reserva: Pedro entrou na reta final do clássico e jogou por oito minutos.

- Flamengo 1x0 Vasco (Semifinal do Carioca) - Titular: Pedro jogou os 90 minutos.

- Flamengo 0x2 Fluminense (Final do Carioca) - Reserva: Pedro jogou por 33 minutos.

- Fluminense 1x1 Flamengo (Final do Carioca) - Reserva: Pedro voltou a entrar no segundo tempo na decisão e jogou por 27 minutos na volta.

- Sporting Cristal 0x2 Flamengo (Libertadores) - Reserva: Pedro entrou na reta final e jogou por 10 minutos.

- Atlético-GO 1x1 Flamengo (Brasileiro) - Reserva: Pedro entrou aos 35 minutos no segundo tempo e jogou por 17 minutos.

- Flamengo 3 x 1 Talleres (Libertadores) - Reserva: Pedro entrou aos 31 minutos no segundo tempo e jogou por 12 minutos.