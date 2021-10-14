Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Pedro enaltece atuação do Flamengo e destaca o que será determinante na briga pelo título do Brasileirão
futebol

Pedro enaltece atuação do Flamengo e destaca o que será determinante na briga pelo título do Brasileirão

Atacante marcou um dos três gols do Rubro-Negro no triunfo sobre o Juventude...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2021 às 21:26

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 21:26

Crédito: Alexandre Vidal/ Flamengo
O primeiro tempo fulminante do Flamengo fez uma nova vítima neste Campeonato Brasileiro. Pela 26ª rodada, o Rubro-Negro venceu por 3 a 1, com gols de Kenedy, Pedro e Andreas Pereira. O centroavante, aliás, comentou sobre a corrida pelo título da competição e sobre os lances como protagonista.- O time todo foi bem, a vitória é o mais importante sempre. A gente tem de se preocupar em fazer nossa parte, se preocupar em vencer os jogos e seguir evoluindo para tentar o título do Brasileiro novamente - falou Pedro, em entrevista ao canal "Premiere", emendando:
- O lance do gol do Kenedy foi mais difícil, eu só empurrei para a rede após grande jogada do Michael - concluiu o camisa 21, que passou de calcanhar para o gol de Kenedy.
> ATUAÇÕES: Andreas, Pedro e Kenedy brilham e recebem as maiores notas do Flamengo em noite de pinturas
Com o resultado, o Flamengo alcançou os 45 pontos na competição. A noite só não foi perfeita pois o líder Atlético-MG venceu de virada o Santos, mantendo os 11 pontos de distância. Confira a classificação completa aqui.
Pela 27ª rodada do Brasileirão, o próximo jogo do Flamengo será diante do Cuiabá, neste domingo, às 20h30, novamente no Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados