Pedro enaltece atuação do Flamengo e destaca o que será determinante na briga pelo título do Brasileirão

Crédito: Alexandre Vidal/ Flamengo

O primeiro tempo fulminante do Flamengo fez uma nova vítima neste Campeonato Brasileiro. Pela 26ª rodada, o Rubro-Negro venceu por 3 a 1, com gols de Kenedy, Pedro e Andreas Pereira. O centroavante, aliás, comentou sobre a corrida pelo título da competição e sobre os lances como protagonista.- O time todo foi bem, a vitória é o mais importante sempre. A gente tem de se preocupar em fazer nossa parte, se preocupar em vencer os jogos e seguir evoluindo para tentar o título do Brasileiro novamente - falou Pedro, em entrevista ao canal "Premiere", emendando:

- O lance do gol do Kenedy foi mais difícil, eu só empurrei para a rede após grande jogada do Michael - concluiu o camisa 21, que passou de calcanhar para o gol de Kenedy.

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Com o resultado, o Flamengo alcançou os 45 pontos na competição. A noite só não foi perfeita pois o líder Atlético-MG venceu de virada o Santos, mantendo os 11 pontos de distância. Confira a classificação completa aqui.