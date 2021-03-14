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Pedro, do Flamengo, é investigado por suspeita de esquema que gerou valor milionário ao Bangu

Atacante do rubro-negro estaria envolvido em fraude em passaporte esportivo. No depoimento aos policiais, ele declarou não ter jogado pelo time de Moça Bonita...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 13:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 13:52
Crédito: Lazlo Dalfovo
Após o atacante do Flamengo Gabigol ser flagrado em um cassino e ser levado à uma delegacia em São Paulo, o também centroavante do time rubro-negro Pedro é outro alvo da Polícia Civil. Os agentes do Rio de Janeiro investigam o jogador por uma suspeita de falsidade no passaporte esportivo dele. Pedro, que assumiu nunca ter jogador pelo Bangu, estaria em esquema que favorece o time em transações milionárias.
+ Veja a tabela do Cariocão 2021De acordo com o ge.globo, Pedro já teria sido convocado para depor na Delegacia de Defraudações sobre o tema, no mês passado. As investigações revelam que o passaporte esportivo emitido pela CBF, usado por ele em viagens para partidas, Pedro teria atuado por um ano e oito meses, de agosto de 2011 até abril de 2013, no Bangu.
Ex-base do Flamengo, revelado pelo Fluminense e com passagem pela Fiorentina, da Itália, em 2019, Pedro é atualmente do Rubro-Negro. O documento investigado pela Polícia Civil é usado para referência quanto ao pagamento do "mecanismo de solidariedade" - artifício criado pela Fifa para valorizar clubes formadores de atletas e que garante bonificação aos times criadores de jogadores. Cerca de 5% do valor de contrato vai para clubes onde o esportista passou na base.
Como revelado, neste domingo, no programa "Esporte Espetacular", o time italiano pagou cerca de R$ 58 milhões por 80% dos direitos econômicos do atleta. Na negociação, o Bangu recebeu valores próximos de R$ 200 mil. Pedro e sua mão negaram a passagem pelo time.
Após a negativa de Pedro que ele tenha vestido a camisa do clube de Moça Bonita, a Polícia fará uma perícia no documento. O que foi trabalhado com Pedro e a mãe dele é que, certa vez, o atacante teria feito testes no clube em 2011 em uma praça no bairro de Bangu.
Quando questionado, o presidente do clube branco e vermelho se explicou afirmando que o jogador teve vínculo com o clube durante o período e apresentou uma súmula de uma suposta partida do atacante em 2011. Diante do caso, a CBF alegou que os documentos são emitidos com base nos dados das federações estaduais.
Por sua vez, a a Ferj se defendeu e contou que os "procedimentos desportivos estabelecidos por entidades superiores e esclarece ainda que a documentação foi registrada e publicada desde 2011 na entidade e na CBF".

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