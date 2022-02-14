Pedro destaca parceria com Gabigol após goleada do Flamengo: 'Me sinto muito confortável'

Sem forçar diante do lanterna, o Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 5 a 0, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, com gols de Gustavo Henrique, Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Diego Ribas. E o camisa 21 comemorou o triunfo e fato de poder colaborar com a goleada e dar esperanças com Gabi, quem deu a assistência para o seu tento, como dupla.

- Sempre vou querer aproveitar cada minuto com essa camisa. Feliz pelo gol, pela participação, já da para mostrar mais o que o Mister quer - disse Pedro, em entrevista ao canal "Cariocão Play", emendando a respeito da parceria com Gabigol:

- Como sempre falo, me sinto muito confortável jogando com ele e com todos lá na frente. Espero dar sequência no trabalho e evoluir cada vez mais.

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Agora, o Flamengo terá o Madureira, pela 7ª rodada do Carioca, como próximo compromisso. O jogo será realizado às 15h30 desta quarta-feira, no Estádio Conselheiro Galvão. Já no próximo domingo, o rival será o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil.