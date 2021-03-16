Pedro Castro tem lesão significativa e desfalca Botafogo contra o Vasco

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Dor de cabeça logo nas primeiras semanas da temporada. Após exame de imagem realizado na reapresentação do Botafogo, o clube de General Severiano informou, na tarde desta terça-feira, que Pedro Castro sofreu uma subluxação da patela esquerda, com lesão significativa.

O meio-campista, inicialmente, fará tratamento conservador com a equipe de fisioterapia do Botafogo. Desta forma, o camisa 33 desfalcará o Botafogo no clássico contra o Vasco, no próximo sábado, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.

Pedro Castro sofreu a lesão no empate sem gols contra o Bangu, no último sábado, e foi substituído ainda no primeiro tempo, dando lugar a Matheus Frizzo.