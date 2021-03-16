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Pedro Castro tem lesão significativa e desfalca Botafogo contra o Vasco

Após exame de imagem, foi detectado que meio-campista sofreu uma subluxação da patela esquerda; jogador não participará de clássico pelo Campeonato Carioca...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 16:59

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 16:59
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Dor de cabeça logo nas primeiras semanas da temporada. Após exame de imagem realizado na reapresentação do Botafogo, o clube de General Severiano informou, na tarde desta terça-feira, que Pedro Castro sofreu uma subluxação da patela esquerda, com lesão significativa.
O meio-campista, inicialmente, fará tratamento conservador com a equipe de fisioterapia do Botafogo. Desta forma, o camisa 33 desfalcará o Botafogo no clássico contra o Vasco, no próximo sábado, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.
Pedro Castro sofreu a lesão no empate sem gols contra o Bangu, no último sábado, e foi substituído ainda no primeiro tempo, dando lugar a Matheus Frizzo.
O meio-campista vinha sendo titular de Marcelo Chamusca, que tem o próprio Frizzo como opção a curto prazo para a posição. Se optar por uma formação mais defensiva, Kayque e Luiz Otávio brigam pela vaga de dupla de José Welison como dupla de volantes do Botafogo.

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