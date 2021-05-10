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Pedro Castro comanda preleção na vitória do Botafogo sobre o Nova Iguaçu: 'Hoje, tem que ser 200%'

O camisa 33 também exaltou a equipe e destacou que o gol foi de todo o grupo. Com a vitória, o Glorioso se classificou para enfrentar o Vasco na final da Taça Rio...
LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 17:37

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 17:37

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na noite do último domingo, o Botafogo derrotou o Nova Iguaçu por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, e garantiu vaga para a final da Taça Rio de 2021. O destaque da partida foi o meio-campista Pedro Castro, que mais uma vez marcou um belo gol para salvar o Alvinegro de mais um jogo tecnicamente abaixo do esperado. O camisa 33, inclusive, comandou a preleção nos vestiários e pediu aos jogadores para darem 200% de si dentro de campo. > ATUAÇÕES: Pedro Castro marca e garante Botafogo na final da Taça Rio- Nós temos que entrar com a cabeça fria, mas com o corpo pegando fogo. Que os caras vão catimbar, a gente já sabe, a gente tem que fazer o nosso e focar no nosso. Hoje, 100% não dá. Hoje, tem que ser 200%. A gente vai sair de lá com a vitória.
Depois do apito final, em entrevista à Botafogo TV, Pedro Castro exaltou a equipe e destacou que o gol foi de todo o grupo. Ele também lembrou que a última semana foi focada na partida contra o Nova Iguaçu e falou sobre a importância de manter os pés no chão para o clássico contra o Vasco.
- Feliz pelo gol, mas como sempre falo, não fiz o gol sozinho. O gol é de todo o grupo, o coletivo sempre fala mais alto nessas horas, então quero parabenizar toda equipe e a comissão. Essa semana foi bastante focada nesse jogo, e conseguimos o objetivo que era de chegar à final. Demos um “passinho”, mas temos que manter o pé no chão e trabalhar bem para chegar nessa final.
> Veja a tabela da Taça Rio
Uma das novidades na escalação do Botafogo foi a entrada de Ronald no time titular no lugar de Felipe Ferreira. O atacante, que já havia entrado no jogo da ida, comemorou a oportunidade entre os 11 iniciais e afirmou que essa vitória é importante já para o começo da Série B.
- Queria agradecer o apoio de todo o grupo, porque iniciei jogando. Infelizmente, no início do campeonato, eu tive uma lesão e, consequentemente, isso me atrapalhou um pouco com condicionamento físico, mas Graças a Deus fui voltando aos poucos. Hoje, com a ajuda dos meus companheiros fomos bem. Essa vitória é muito importante, pois nos levou até a final e também é importante para o começo da Série B.

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