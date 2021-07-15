Pedrão treina com elenco do Palmeiras, mas ainda não é relacionado

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O zagueiro Pedrão, que retornou de empréstimo junto ao CD Nacional de Portugal, já teve seu contrato com o Palmeiras regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e oficialmente se tornou mais uma opção para o técnico Abel Ferreira durante a última semana.

ATUAÇÕES: Weverton volta e garante vitória do Palmeiras na Libertadores

Assim como Dudu, o defensor seguiu um cronograma de treinamentos especial desse a chegada na Academia de Futebol. No entanto, enquanto o ex-camisa 7 já entrou em campo duas vezes vindo do banco de suplentes, a Cria da Academia segue em São Paulo e não viajou com o restante do elenco para Santiago, no Chile, onde o Palmeiras venceu a Universidad Católica, pela Libertadores.

Segundo o apurado pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA, Pedrão já treina com o grupo há dias, mas ainda não recebeu a oportunidade de ser relacionado, como Dudu. O motivo de sua ausência nas convocatórias, porém, é incerto, podendo passar por questões físicas ou pela opção do treinador.

>> Veja a tabela completa da LibertadoresEm coletiva, Abel, quando questionado a respeito dos retornos, deixou claro que, independentemente da trajetória dos atletas no clube, todos precisam se adequar a filosofia da equipe.

- Vamos receber como recebemos todos. É só seguir as regras do grupo com respeito, disciplina e muita vontade de trabalhar. Todos sabem que a estrela é a equipe. Se cada um deles pensar assim, vai ser fácil jogar - comentou o português, após a vitória por 2 a 1 contra o Internacional.

Já após a vitória diante do Sport, em Recife, o treinador falou especialmente de Pedrão, dizendo que o retorno dele ‘segue a lógica do clube’.

- O Pedrão é um jogador que o clube não arranjou colocação. Já falei que perdemos o Alan (Empereur), central canhoto. Eu sou bem específico e falo bem o que eu quero. Eu não engano a direção. O Pedrão segue na lógica do clube.