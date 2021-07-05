Pedrão é inscrito no BID e já pode atuar pelo Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras

O zagueiro Pedrão, que retornou de empréstimo junto ao CD Nacional, de Portugal, teve seu contrato com o Palmeiras regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e se torna mais uma opção para o técnico Abel Ferreira. Dudu, por sua vez, ainda não teve a situação regularizada.

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Com 24 anos, o defensor tem apenas dois jogos pela equipe profissional alviverde e, antes de ir para a Europa, chegou a ser emprestado para o Athletico-PR e América-MG. Na equipe portuguesa, ele disputou a última temporada, fazendo 31 jogos e um gol.