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futebol

Pedrão é inscrito no BID e já pode atuar pelo Palmeiras

Zagueiro teve seu contrato registrado no sistema da CBF e fica à disposição de Abel Ferreira...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 17:00

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 17:00
Crédito: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras
O zagueiro Pedrão, que retornou de empréstimo junto ao CD Nacional, de Portugal, teve seu contrato com o Palmeiras regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e se torna mais uma opção para o técnico Abel Ferreira. Dudu, por sua vez, ainda não teve a situação regularizada.
ATUAÇÕES: Em grande fase, Scarpa dá vitória ao Palmeiras diante do Sport
Com 24 anos, o defensor tem apenas dois jogos pela equipe profissional alviverde e, antes de ir para a Europa, chegou a ser emprestado para o Athletico-PR e América-MG. Na equipe portuguesa, ele disputou a última temporada, fazendo 31 jogos e um gol.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoPedrão já pode entrar em campo pelo Palmeiras no próximo jogo, diante do Grêmio, na quarta-feira (5). Ele e Dudu tiveram sua liberação antecipada pelo departamento jurídico do Verdão junto à FIFA, já que a janela internacional só abre em agosto.

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