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Paulo Victor Gomes retorna ao Palmeiras para comandar equipe sub-20

PV estava comandando a Seleção Brasileira Sub-17 e teve passagem vitoriosa no Verdão Sub-15
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LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 10:00

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 10:00

Crédito: CBF
O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira (20) a contratação do treinador Paulo Victor Gomes para a equipe Sub-20 de futebol. O técnico chega ao Verdão para substituir Wesley Carvalho, demitido em agosto. Desde então, o auxiliar Gilmey Aymbere dirigia a equipe de maneira interina. O novo treinador assistira das tribunas o duelo contra o Audax nesta quinta (21), às 11h, na Academia 2, em Guarulhos-SP, pelo Paulista Sub-20.
Conhecido como PV, o treinador comandava as categorias de base da Seleção Brasileira desde 2017, no Sub-15. Desde 2020, foi promovido ao posto de comandante do Sub-17 da Amarelinha, cargo no qual estava até o início desta semana.
Antes de assumir a seleção, Paulo comandava a equipe Sub-15 do Palmeiras. Com o Verdão, conquistou o bicampeão paulista Sub-15 em 2016 e 2017 e campeão da Nike Premier Cup em 2017.Além dele, retorna também ao Palmeiras o técnico Lucas Andrade, que volta ao clube após passagem por um projeto de base no Guangzhou FC, da China. Lucas conquistou a Copa Brasil de Futebol Sub-15 em 2018 e o Paulista Sub-15 em 2019 e comandará o time Sub-18 do Verdão.
Auxiliar-técnico de André Jardine nas Seleções Sub-20 e Olímpica, foi medalhista de ouro dos Jogos de Tóquio. Além disso, faturou títulos importantes na base brasileira, como o Torneio Nike Friendlies Sub-15 (2017), o Torneio Internacional Sub-15 (2019) e o Campeonato Sul-Americano Sub-15 (2019).
Comandante do Sub-20 do Verdão, Gilmey Aymberê segue como técnico da equipe até o final do Campeonato Brasileiro da categoria e, após o fim da competição nacional, retorna ao posto de auxiliar. PV assumirá no certame estadual e posteriormente comandará em todos os torneios.

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