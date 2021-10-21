Paulo Victor Gomes retorna ao Palmeiras para comandar equipe sub-20

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O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira (20) a contratação do treinador Paulo Victor Gomes para a equipe Sub-20 de futebol. O técnico chega ao Verdão para substituir Wesley Carvalho, demitido em agosto. Desde então, o auxiliar Gilmey Aymbere dirigia a equipe de maneira interina. O novo treinador assistira das tribunas o duelo contra o Audax nesta quinta (21), às 11h, na Academia 2, em Guarulhos-SP, pelo Paulista Sub-20.

Conhecido como PV, o treinador comandava as categorias de base da Seleção Brasileira desde 2017, no Sub-15. Desde 2020, foi promovido ao posto de comandante do Sub-17 da Amarelinha, cargo no qual estava até o início desta semana.

Antes de assumir a seleção, Paulo comandava a equipe Sub-15 do Palmeiras. Com o Verdão, conquistou o bicampeão paulista Sub-15 em 2016 e 2017 e campeão da Nike Premier Cup em 2017.Além dele, retorna também ao Palmeiras o técnico Lucas Andrade, que volta ao clube após passagem por um projeto de base no Guangzhou FC, da China. Lucas conquistou a Copa Brasil de Futebol Sub-15 em 2018 e o Paulista Sub-15 em 2019 e comandará o time Sub-18 do Verdão.

Auxiliar-técnico de André Jardine nas Seleções Sub-20 e Olímpica, foi medalhista de ouro dos Jogos de Tóquio. Além disso, faturou títulos importantes na base brasileira, como o Torneio Nike Friendlies Sub-15 (2017), o Torneio Internacional Sub-15 (2019) e o Campeonato Sul-Americano Sub-15 (2019).