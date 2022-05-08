Paulo Sousa vê Flamengo 'avassalador' em derrota e fala sobre titularidade de Hugo

Flamengo perdeu para o Botafogo por 1 a 0, no Mané Garrincha. A equipe foi ofensiva durante boa parte da partida, mas desperdiçou muitas oportunidades. Após a partida, em entrevista coletiva o técnico Paulo Sousa ponderou que o Rubro-Negro teve volume e lamentou as chances perdidas.+ Confira a tabela da Série A

- Acho que o volume de oportunidades foi avassalador, essa é a melhor explicação. Nós tivemos as oportunidades bem claras, tivemos um volume grande, tirando os primeiros 15 minutos, em que nos precipitamos, jogamos bem rápido e não tínhamos controle de jogo - afirmou o técnico, que na sequência emendou dizendo que após o período inicial, o time jogou de outra maneira:

- A partir dos 15 minutos, nos organizamos bem, criamos pelos corredores tanto pela direita, esquerda, quanto pelo corredor central. Fizemos gol, que foi anulado. Sobretudo, explica-se desta forma, porque tivemos várias oportunidades bem claras e poderíamos ter saído daqui com a vitória.

Na próxima rodada, o Rubro-Negro encara o Ceará, às 16h30, no Castelão. Mas antes, volta ao Rio de Janeiro para enfrentar o Altos-PI, na quarta-feira, às 19h30, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil.