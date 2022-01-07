Paulo Sousa, técnico do Flamengo, conhece Gabigol; veja o vídeo

Depois de chegar ao Brasil, Paulo Sousa, ao lado da comissão técnica, visitou o Ninho do Urubu e lá conheceu Gabigol pessoalmente. No registro feito pela Fla TV é possível ouvir um trecho da conversa em que o atacante diz ao novo treinador do Flamengo "ganhar, ganhar e ganhar". Confira o vídeo abaixo:> Veja imagens da chegada de Paulo Sousa, novo técnico do Flamengo, no Rio Inicialmente, Gabigol deveria se reapresentar no Ninho do Urubu para iniciar a preparação para a temporada 2022 na próxima segunda-feira, dia 10. No entanto, o atacante antecipou o fim de férias e começou a trabalhar já nesta semana.