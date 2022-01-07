Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Paulo Sousa, técnico do Flamengo, conhece Gabigol; veja o vídeo

O novo treinador do Flamengo desembarcou no Galeão na manhã desta sexta-feira e foi ao CT do Ninho do Urubu, onde conheceu o atacante...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2022 às 12:01

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 12:01

Depois de chegar ao Brasil, Paulo Sousa, ao lado da comissão técnica, visitou o Ninho do Urubu e lá conheceu Gabigol pessoalmente. No registro feito pela Fla TV é possível ouvir um trecho da conversa em que o atacante diz ao novo treinador do Flamengo "ganhar, ganhar e ganhar". Confira o vídeo abaixo:> Veja imagens da chegada de Paulo Sousa, novo técnico do Flamengo, no Rio Inicialmente, Gabigol deveria se reapresentar no Ninho do Urubu para iniciar a preparação para a temporada 2022 na próxima segunda-feira, dia 10. No entanto, o atacante antecipou o fim de férias e começou a trabalhar já nesta semana.
O time masculino profissional do Flamengo estreia no ano contra a Portuguesa, no dia 26 ou 27 de janeiro (a FERJ ainda precisa confirmar) em local ainda a ser definido. A partida é válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca.
Crédito: PauloSousaconversoucomGabi,noCTdoNinhodoUrubu(Foto:Reprodução/FlaTV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados