Paulo Sousa será 'apresentado' ao Flamengo em seu primeiro clássico; relembre as estreias na Era Landim

Possível casa cheia e rivalidade acirrada: Paulo Sousa será "apresentado" ao Flamengo em seu primeiro clássico a serviço do clube, que ocorrerá neste domingo, diante do Fluminense, curiosamente comandado pelo primeiro treinador da Era Rodolfo Landim, presidente do Rubro-Negro desde janeiro de 2019. Dos cinco anteriores ao português, três saíram vencedores em seus respectivos primeiros jogos contra arquirrivais.
Abel Braga, Jorge Jesus e Rogério Ceni venceram os seus primeiros clássicos pelo Flamengo, todos diante do Botafogo, enquanto Domènec Torrent empatou com o mesmo rival alvinegro e Renato Gaúcho, o antecessor de Paulo Sousa, é o único que saiu derrotado (veja os resultados abaixo). E o adversário no revés foi justamente o Fluminense.
Para evitar uma impressão inicial ruim, Paulo Sousa fez questão de antecipar a estreia do grupo principal na temporada, que só iniciaria 2022 no Fla-Flu, mas acabou atuando contra o Boavista (e vencendo por 3 a 0) no meio desta semana. O Mister tem ciência da "cultura da vitória", sublinhada pelo próprio treinador como essencial neste início de trabalho.
- Nós temos que ir preparando, mas ganhando, porque a cultura é essa. Ganhamos, criamos, não sofremos gol. Eles (Boavista) não criaram oportunidades, e esperamos que seja o mais breve possível essa consolidação - sublinhou o treinador, após triunfo na quarta-feira.
O jogo contra o Boavista mostrou um Flamengo intenso e numa voltagem elevada, se consideramos o período da temporada e a natural baixa afinidade do time com o novo esquema, o 3-4-3.
E agora, diante do maior público rubro-negro que Paulo Sousa presenciará desde que chegou e num clássico que tem dado dor de cabeça para o Fla, é a oportunidade ideal para o português carimbar o seu início promissor no Brasil. A bola rolará às 16h deste domingo, e o LANCE! transmitirá o jogo em Tempo Real.
As estreias de técnicos do Flamengo em clássicos na Era Landim:
- ABEL BRAGA - Botafogo 1x2 Flamengo - Taça Guanabara Gols de Bruno Henrique
- JORGE JESUS - Flamengo 3x2 Botafogo - BrasileiroGols Gerson, Gabigol e Bruno Henrique
- DOMÈNEC TORRENT - Flamengo 1x1 Botafogo - BrasileiroGol de Gabigol
- ROGÉRIO CENI - Botafogo 0x1 Flamengo - BrasileiroGol de Everton Ribeiro
- RENATO GAÚCHO - Fluminense 3x1 Flamengo - BrasileiroGol de Renê