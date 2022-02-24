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futebol

Paulo Sousa responde se vê João Gomes como titular no Flamengo hoje

O volante, que foi titular na Supercopa do Brasil, tem sido um dos destaques do Flamengo neste início de temporada...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 00:12

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2022 às 00:12
Um dos destaques deste início de temporada do Flamengo é João Gomes. O volante tem ganhado espaço e, inclusive, foi titular durante os 90 minutos da Supercopa, primeira grande decisão do Rubro-Negro no ano. Dessa forma, após a vitória sobre o Botafogo nesta quarta-feira, o técnico Paulo Sousa foi questionado se vê o cria como titular, hoje, no Fla. > ATUAÇÕES: Arrascaeta, Gabi e Lázaro ditam o ritmo da vitória do Flamengo - Tenho vindo a dizer que todos são titulares, nós vamos precisar de todos os jogadores. É um rapaz que tem vindo a assimilar muito todas as nossas indicações. Fisicamente é um jogador importante, é, sobretudo, nos duelos. Tem dado muita dinâmica ao jogo, tem entendido o jogo de posições, de espaços e de timings. Por isso, é mais um elemento dentro do nosso elenco para poder ajudar a nossa equipe - disse Paulo Sousa.
- Eles sabem perfeitamente, foi desde o princípio que eu fui muito direto: a equipe está à frente de qualquer um de nós, todos temos que estar disponíveis de forma a podermos a ajudar a equipe. Adquirirmos as ideias, os conceitos e estarem sempre prontos para quando eu, como líder a tomar essas decisões, poder ajudar a equipe a ganhar jogos - completou.
Agora, o Flamengo já vira a chave para pegar o Resende no próximo domingo, às 16h, novamente no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: JoãoGomesécriadabaserubro-negra(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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