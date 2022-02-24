Paulo Sousa responde se vê João Gomes como titular no Flamengo hoje

Um dos destaques deste início de temporada do Flamengo é João Gomes. O volante tem ganhado espaço e, inclusive, foi titular durante os 90 minutos da Supercopa, primeira grande decisão do Rubro-Negro no ano. Dessa forma, após a vitória sobre o Botafogo nesta quarta-feira, o técnico Paulo Sousa foi questionado se vê o cria como titular, hoje, no Fla. > ATUAÇÕES: Arrascaeta, Gabi e Lázaro ditam o ritmo da vitória do Flamengo - Tenho vindo a dizer que todos são titulares, nós vamos precisar de todos os jogadores. É um rapaz que tem vindo a assimilar muito todas as nossas indicações. Fisicamente é um jogador importante, é, sobretudo, nos duelos. Tem dado muita dinâmica ao jogo, tem entendido o jogo de posições, de espaços e de timings. Por isso, é mais um elemento dentro do nosso elenco para poder ajudar a nossa equipe - disse Paulo Sousa.