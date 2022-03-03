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Paulo Sousa manda recado a Zico, aniversariante do dia: 'Eterno para todos que amam o futebol'

Técnico rubro-negro desejou congratulações ao maior ídolo da história do Flamengo em vídeo publicado pelo clube nas redes sociais...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 15:37

Publicado em 03 de Março de 2022 às 15:37

O maior ídolo da história do Flamengo, Zico, está completando 69 anos nesta quinta-feira, dia 3 de março, e, além do clube ter divulgado um vídeo com imagens marcantes do eterno "Camisa 10 da Gávea", o técnico Paulo Sousa fez questão de prestar homenagem, em imagens divulgadas também pelo Fla.
- Hoje é um dia muito especial, um dia de festa para o futebol mundial, sobretudo para o futebol brasileiro, e sobretudo para o nosso Flamengo. É o dia do maior artilheiro da história do nosso clube: 508 gols, 334 no Maracanã - disse o português, emendando:
- É realmente extraordinário. Sendo um dia muito especial, quero enaltecer a pessoa especial que ele é. Além do futebol artístico e moderno, toda aquela timidez de pessoa conquistou muita gente, principalmente com exemplo e valores que ele mostrou dentro e fora de campo. Arthur, se você me permite chamar assim, muitas e muitas felicidades. Grande nome, Zico, eterno para todos que amam o futebol. Um resto de dia feliz! > Veja e simule a tabela do Cariocão
No último dia 9 de fevereiro, vale lembrar, Paulo Sousa esteve presente no lançamento do livro "A história de todos os gols de Zico", obra que descreve os incríveis números da carreira de um dos maiores nomes do futebol brasileiro e mundial.
Crédito: PauloSousaesteveemrecentelançamentodelivrosobreahistóriadosgolsdeZico(Foto:Divulgação/SMG

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