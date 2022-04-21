Paulo Sousa fala sobre disputa entre Hugo e Santos no Flamengo e dispara: 'Espero que seja a última vez'

Uma das principais dúvidas dos torcedores do Flamengo nos dois últimos jogos, principalmente, era se Santos seria mantido como titular após ter iniciado entre os 11 diante do Talleres-ARG, na Libertadores. Hugo, no entanto, foi escolhido para iniciar as partidas seguintes, contra São Paulo e Palmeiras, ambas pelo Brasileiro, o que motivou novos questionamentos a Paulo Sousa a respeito das prioridades quanto à meta rubro-negra.Mas Paulo Sousa demonstrou estar com a paciência limitada em relação ao tema. Na mais recente entrevista coletiva, concedida após o empate sem gols entre Flamengo e Palmeiras, o Mister reforçou a evolução e confiança em Hugo e detalhou parte de seus planos quanto à posição:

- Acho que não me fiz entender na coletiva anterior. Posso explicar de novo e espero que seja a última vez. O Santos chegou, passado quase três meses. Há um processo de crescimento da parte do Hugo, onde nós confiamos. Se ele tivesse chegado inicialmente, é provável que nossas decisões tivessem sido diferentes. Independente do momento de cada um deles, com certeza vamos manter a mesma ideia. Dar continuidade ao crescimento do Hugo, que tem passado confiança. Ainda hoje fez uma atuação extraordinária, e em todos os momentos esteve muito concentrado. Tem melhorado com os pés também. Tinha tomado as decisões e ainda temos muito para mexer - disse o técnico, completando:

- Depois, estamos falando de idades diferente, em relação aos dois. E também temos o componente de que é o Flamengo, então existe essa ressonância por tudo que vem sendo dito e escrito, e nós precisamos lidar. Até acho que o Hugo está crescendo muito em termos de mentalidade, estabilidade emocional, e que pode oferecer ao Flamengo tudo o que apresentou. Mas não é algo que vai se manter a temporada toda.

> Veja a tabela do Brasileirão

Curiosamente, o próximo jogo do Fla será contra o Athletico, o ex-time de Santos, titular apenas em um jogo desde que chegou ao clube carioca, que pagou cerca de R$ 15,5 milhões para ter o goleiro de 32 anos.

A ver se Hugo será mantido como titular para que o camisa 45 siga o processo de lapidação ou se Santos terá a segunda oportunidade com a camisa do Flamengo. O jogo será realizado na Arena da Baixada, às 16h30 deste sábado, pela terceira rodada do Brasileiro.