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Paulo Sousa fala sobre disputa entre Hugo e Santos no Flamengo e dispara: 'Espero que seja a última vez'

Em evolução, Hugo tem sido titular no Fla mesmo após a chegada do goleiro ex-Athletico...
LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 16:19

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 16:19

Uma das principais dúvidas dos torcedores do Flamengo nos dois últimos jogos, principalmente, era se Santos seria mantido como titular após ter iniciado entre os 11 diante do Talleres-ARG, na Libertadores. Hugo, no entanto, foi escolhido para iniciar as partidas seguintes, contra São Paulo e Palmeiras, ambas pelo Brasileiro, o que motivou novos questionamentos a Paulo Sousa a respeito das prioridades quanto à meta rubro-negra.Mas Paulo Sousa demonstrou estar com a paciência limitada em relação ao tema. Na mais recente entrevista coletiva, concedida após o empate sem gols entre Flamengo e Palmeiras, o Mister reforçou a evolução e confiança em Hugo e detalhou parte de seus planos quanto à posição:
- Acho que não me fiz entender na coletiva anterior. Posso explicar de novo e espero que seja a última vez. O Santos chegou, passado quase três meses. Há um processo de crescimento da parte do Hugo, onde nós confiamos. Se ele tivesse chegado inicialmente, é provável que nossas decisões tivessem sido diferentes. Independente do momento de cada um deles, com certeza vamos manter a mesma ideia. Dar continuidade ao crescimento do Hugo, que tem passado confiança. Ainda hoje fez uma atuação extraordinária, e em todos os momentos esteve muito concentrado. Tem melhorado com os pés também. Tinha tomado as decisões e ainda temos muito para mexer - disse o técnico, completando:
- Depois, estamos falando de idades diferente, em relação aos dois. E também temos o componente de que é o Flamengo, então existe essa ressonância por tudo que vem sendo dito e escrito, e nós precisamos lidar. Até acho que o Hugo está crescendo muito em termos de mentalidade, estabilidade emocional, e que pode oferecer ao Flamengo tudo o que apresentou. Mas não é algo que vai se manter a temporada toda.
> Veja a tabela do Brasileirão
Curiosamente, o próximo jogo do Fla será contra o Athletico, o ex-time de Santos, titular apenas em um jogo desde que chegou ao clube carioca, que pagou cerca de R$ 15,5 milhões para ter o goleiro de 32 anos.
A ver se Hugo será mantido como titular para que o camisa 45 siga o processo de lapidação ou se Santos terá a segunda oportunidade com a camisa do Flamengo. O jogo será realizado na Arena da Baixada, às 16h30 deste sábado, pela terceira rodada do Brasileiro.
Crédito: HugoSouzaeSantosbrigamportitularidadenoFlamengo(Fotos:MarceloCortes/Flamengo

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