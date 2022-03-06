Paulo Sousa explica estratégia em vitória do Flamengo e fala sobre Andreas: 'Todos somos importantes'

O Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1, neste domingo, em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Filipe Luís e Arrascaeta marcaram os gols rubro-negros, sendo que o uruguaio anotou já no fim e deu a vitória a um time que pouco rendeu ao longo do clássico, realizado no Estádio Nilton Santos. Paulo Sousa avaliou a atuação de seus comandados, além de responder sobre Andreas Pereira, vaiado e que falhou no lance do tento cruz-maltino.

- Eu creio que vão ter jogos que vão ser mais complexos. Clássico tem sempre sua complexidade, mesmo em termos emocionais. Vão ter jogos que vamos construir bastante, com muitas ocasiões de gols. Na segunda parte foi mais vontade de querer ganhar o clássico do que o controle do espaço. Hoje não foi assim (com um grande número de gols), mas creio que em outros jogos vamos conseguir - analisou Sousa, complementando com a seguinte resposta quando abordado a respeito das vaias a Andreas.

Herói do triunfo, Arrascaeta também foi tema da entrevista coletiva após o Clássico dos Milhões.

- É um jogador astronômico, que tem a capacidade de ligar o jogo, de ligar espaços e alimentar nosso ataque. Ao mesmo tempo, tem a capacidade de fazer a diferença com gols em momentos determinantes. Sem dúvidas, a equipe tem que ser cada vez menos dependente do individual e ter mais capacidade de resolver as complexidades que os adversários criam e traduzir em gols e vitórias. Mas, sem dúvidas, esses jogadores fazem diferença e é bom termos eles do nosso lado.

Com o resultado, o Flamengo garantiu a segunda posição da Taça Guanabara e, assim, terá a vantagem do empate na semifinal do Carioca. A última rodada definirá se o adversário será o Vasco ou o Botafogo. O Fla enfrenta o Bangu no próximo sábado, às 19h30, no Maracanã.

Confira outros trechos da entrevista coletiva:

Entrada de João Gomes

- O João entrou e entrou bem. Cobriu bem a profundidade, seja a largura, seja a capacidade que deu de dinâmica à equipe. Mas, sobretudo, o que eu disse antes. Um clássico é um clássico e hoje eu entendi muito bem. Se você olhar os números em clássicos em épocas anteriores, foram até mais reduzidos que em dias de hoje. Por isso foi importante tomar decisões com jogadores mais experientes. Jogadores que têm muita rotação de clássicos para sermos superiores e vencermos o jogo.

Briga pelo tetra no Carioca

- O peso é enorme para nós. Comigo, esteve sempre bem presente. A rotação não tem por si só uma rotação. Eu acredito em todos os jogadores do nosso elenco. E vamos ter todos necessários em qualquer jogo. Claro que em alguns jogos alguns jogadores vão estar melhor que outros. E atingir o tetra está na minha cabeça. Está na cabeça do elenco. É algo que queremos. Por isso a importância do clássico, de tomarmos decisões no início. Sabemos que é importante para a torcida, para os jogadores, para mim e comissão técnica.