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Paulo Sousa espera que elenco do Flamengo tire lição do clássico e evolua em um determinado aspecto

Técnico não mediu palavras para falar a respeito da questão emocional e mental dos jogadores, que foram impactados pelas provocações e decisões da arbitragem no Fla-Flu...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 07:00
As derrotas podem trazer lições e o técnico Paulo Sousa, que disputou seu primeiro clássico neste domingo e foi derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense, espera que o elenco do Flamengo tire um aprendizado específico desse duelo: é preciso evoluir na questão emocional. Na entrevista após a partida, o treinador cobrou uma reflexão e uma evolução dos jogadores neste aspecto.- Temos um processo educativo, de dar responsabilidades, e temos que ser mais inteligentes. Os jogadores precisam ter a capacidade de manter o nível emocional equilibrado para pensarmos apenas em nossas tarefas e sermos superiores aos adversários mesmo com erros de arbitragem e provocações - avaliou Paulo Sousa, antes de complementar exigindo crescimento do elenco:
- Temos que melhorar muito e espero que, a partir desse exemplo, a equipe perceba e pense em ter uma atitude totalmente diferente para, como equipe, ganhar e superar essas dificuldades - finalizou o técnico, sem medir palavras.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWA preocupação de Paulo Sousa tem motivo. No Fla-Flu, alguns dos atletas mais experientes do elenco, como Diego, Vitinho e Gustavo Henrique, receberam cartões após confusões e empura-empurra com os adversários. O camisa 10 ainda bateu boca com Felipe Melo e foi substituído após cometer falta dura já pendurado com cartão amarelo. Já o atacante, que entrou na segunda etapa, foi expulso após agredir e ser agredido por Calegari, lateral do Fluminense.
Crédito: OtécnicoPauloSousa,noEstádioNiltonSantos,duranteoFla-Fludedomingo(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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