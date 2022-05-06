Paulo Sousa e diretoria do Flamengo minimizam pressão em meio à turbulência

Sem mudanças previstas na comissão técnica em meio à pressão externa e interna, o Flamengo está ciente de que precisa pavimentar o terreno a fim de aliar rendimento e resultado sob o comando de Paulo Sousa. A reapresentação do elenco nesta sexta de manhã já será focada no clássico contra o Botafogo, às 11h deste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Não bastassem as últimas atuações aquém das expectativas, o time do Mister tem sido assolado por problemas físicos, o que tem prejudicado o Fla quanto à intensidade e competitividade, conforme o próprio treinador destacou. Já são 20 lesões no elenco em 2022.

- É um elenco de grande caráter e que acredita muito em si próprio. Nos momentos difíceis, estamos prontos para oferecer o que os nossos torcedores esperam de nós - respondeu Paulo Sousa, quando questionado se sentia pressão antes do clássico, emendando:

- Para termos consistência individual, precisamos que todos tenham competitividade nos processos competitivos e nem todos têm para exigirmos o máximo que podemos fazer.

A diretoria do Fla respalda Paulo Sousa e, mesmo após Jorge Jesus "cavar" uma volta e dar até prazo para o clube contratá-lo novamente, optou por não abafar a polêmica de forma direta. Não houve posicionamento público, e a diretoria vê o aceno de JJ apenas como um "troco" a fim de tumultuar o ambiente no Ninho.

Internamente, o Fla até cogitou emitir uma nota oficial com o intuito de ratificar apoio a Paulo Sousa, mas, ao menos por ora, a estratégia é deixar o assunto "morrer na praia". Inclusive, o departamento de futebol avalia os mais recentes resultados em campo como positivos.

O PRÓXIMO JOGO

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Depois de uma sequência de três jogos por Copas (Libertadores e do Brasil), o Flamengo volta os holofotes para o Brasileirão, onde soma apenas cinco pontos em 12 possíveis. A sombra de Jorge Jesus pode ser um empecilho ainda maior para a sequência, e Paulo Sousa sabe que precisa dar ao torcedor uma resposta positiva com um rendimento do time em campo. E clássico é uma oportunidade ideal.