Paulo Sousa dá explicações para atuação, mas parabeniza Flamengo após empate na Libertadores

Após o empate em 2 a 2 com o Talleres, nesta quarta-feira em Córdoba, na Argentina, pela Libertadores, o técnico Paulo Sousa admitiu que o Flamengo encontrou grandes dificuldades no Estádio Mario Alberto Kempes - tanto que terminou a etapa inicial sem finalizar uma única vez -, mas valorizou a atuação da equipe em função das 'circunstâncias do jogo", como o posicionamento adversário e a substituição de Pablo, com dores no coxa esquerda, logo no início da partida.- Nos momentos da primeira parte encontramos dificuldades em distâncias curtas e maior coragem na pressão alta. É verdade que eles tentaram manter um número de jogadores na nossa linha defensiva, com o jogo vertical mais direto, e nos colocaram dificuldades. Sempre que temos mais jogadores pressionando na linha alta, somos mais fortes. Na segunda parte, tivemos a opção de ter mais jogadores na frente, dominando e empurrando nosso adversário. Tivemos um gol extraordinário por combinação - disse, seguindo:

- Nossa equipe, pelas circunstâncias de jogo está de parabéns. Buscamos um jogo para tentar empatar e ganhar. Nossa equipe e nossos jogadores têm um caráter extraordinário para buscar resultado em situações adversas - concluiu.Paulo Sousa ainda explicou porque na etapa final, diante do desgaste do lateral Filipe Luís, optou por improvisar Rodinei no lado esquerdo, enquanto Ayrton Lucas, que fez sua estreia pelo clube no domingo, permaneceu no banco.

- O Ayrton vem de uma lesão que leva muito tempo na recuperação e optamos por um jogador fisicamente mais inteiro para os duelos físicos. Parece que acertamos bem. Ele não perdeu um lance, deu continuidade ao nosso lance tanto por dentro como por fora. Por isso, estamos supersatisfeitos. Aliás, todos os jogadores que entraram hoje após a saída do Pablo. Até ali, tínhamos o domínio do jogo. Todos os jogadores que entraram responderam dentro de um jogo difícil e poderíamos ter um resultado ainda melhor - explicou o Mister.O Flamengo retorna ao Rio de Janeiro e, nesta quinta, se reapresenta no Ninho do Urubu para iniciar os trabalhos visando o clássico contra o Botafogo, no domingo, pelo Brasileiro. O jogo será no Mané Garrincha, em Brasília, às 11h.