Paulo Sousa abre o jogo sobre falta de espaço de Ramon e pouca utilização de Marinho no Flamengo

Com expectativas distintas, Ramon e Marinho têm um início de 2022 apagado. O primeiro nem sequer foi utilizado por Paulo Sousa, que não o relacionou para o empate entre Flamengo e Resende neste domingo, em 2 a 2, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Já o segundo estava no banco e não foi acionado, mesmo tendo o nome gritado pela torcida durante o jogo.

Na entrevista coletiva, Sousa foi abordado sobre ambos. A respeito de Ramon, cuja oportunidade não surge mesmo com a já utilização de 26 atletas, o Mister avisou que ainda encontrará "o momento certo de integrá-lo", discorrendo o seguinte:

- O Ramon era para ter iniciado o Carioca com o grupo sub-20, mas teve uma lesão muscular. E tem tido mais dificuldades de encontrar esse espaço. Na esquerda, tenho tomado decisões com a preponderância de atacantes. Ele é um jogador muito forte fisicamente, tem que crescer no entendimento do jogo, no timing certo, com bons passes e assistências. Vamos encontrar o momento certo de integrá-lo.

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Quanto a Marinho, que soma 234 minutos desde que chegou ao Flamengo ao longo de seis jogos (três como titular), Paulo Sousa avisou que espera que o meia-atacante seja "mais completo" e associe com mais peças no time.

- Acho que ele recebeu chances. Tem o seu espaço. É um jogador de transição de contra-ataque, que temos procurado ajudar a entender a ocupação de espaços e interação com jogadores das outras linhas. Com certeza é um jogador que vai ter seu espaço. Queremos melhorá-lo para que entenda quando tem que acelerar ou combinar. Ou seja, ser mais completo. Ele quer crescer - analisou Sousa.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Vasco. A partida, que ainda não tem local definido pela Ferj, é válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.