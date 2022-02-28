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futebol

Paulo Sousa abre o jogo sobre falta de espaço de Ramon e pouca utilização de Marinho no Flamengo

Lateral-esquerdo e meia-atacante briga por mais espaço no time do Mister; o primeiro nem sequer foi utilizado em meio ao rodízio do português...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 10:00
Com expectativas distintas, Ramon e Marinho têm um início de 2022 apagado. O primeiro nem sequer foi utilizado por Paulo Sousa, que não o relacionou para o empate entre Flamengo e Resende neste domingo, em 2 a 2, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Já o segundo estava no banco e não foi acionado, mesmo tendo o nome gritado pela torcida durante o jogo.
Na entrevista coletiva, Sousa foi abordado sobre ambos. A respeito de Ramon, cuja oportunidade não surge mesmo com a já utilização de 26 atletas, o Mister avisou que ainda encontrará "o momento certo de integrá-lo", discorrendo o seguinte:
- O Ramon era para ter iniciado o Carioca com o grupo sub-20, mas teve uma lesão muscular. E tem tido mais dificuldades de encontrar esse espaço. Na esquerda, tenho tomado decisões com a preponderância de atacantes. Ele é um jogador muito forte fisicamente, tem que crescer no entendimento do jogo, no timing certo, com bons passes e assistências. Vamos encontrar o momento certo de integrá-lo.
> Veja a tabela do Cariocão
Quanto a Marinho, que soma 234 minutos desde que chegou ao Flamengo ao longo de seis jogos (três como titular), Paulo Sousa avisou que espera que o meia-atacante seja "mais completo" e associe com mais peças no time.
- Acho que ele recebeu chances. Tem o seu espaço. É um jogador de transição de contra-ataque, que temos procurado ajudar a entender a ocupação de espaços e interação com jogadores das outras linhas. Com certeza é um jogador que vai ter seu espaço. Queremos melhorá-lo para que entenda quando tem que acelerar ou combinar. Ou seja, ser mais completo. Ele quer crescer - analisou Sousa.
O Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Vasco. A partida, que ainda não tem local definido pela Ferj, é válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: RamoneMarinhonãoestãobrigandopormaisespaçonoFla(MontagemLance!-Fotos:AlexandreVidal/Flamengo

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