Paulo Pezzolano consegue efeito suspensivo e vai comandar o Cruzeiro na final contra o Atlético-MG

O Cruzeiro conseguiu um efeito suspensivo para que o Paulo Pezzolano comande o time no banco de reservas na decisão do Campeonato Mineiro, contra o Atlético-MG, neste sábado, 2 de abril, a partir das 16h30, no Mineirão.

Pezzolano,foi julgado na pelo TJD-MG, pelos incidentes no jogo contra o Atlético-MG, no dia 6 de março Ele foi condenado a quatro jogos de gancho e, quase ficou de fora do duelo da Raposa contra o Atlético-MG. O uruguaio foi denunciado no Artigo 243-F, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em “ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto”. A punição varia de multa de R$ 100 a R$ 100 mil, até a suspensão de um a seis jogos.