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Paulo Pezzolano consegue efeito suspensivo e vai comandar o Cruzeiro na final contra o Atlético-MG

O treinador da Raposa estava suspenso por incidentes no clássico contra o Galo, no dia 6 de março, na fase de classificação do Campeonato Mineiro...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 15:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 15:58
O Cruzeiro conseguiu um efeito suspensivo para que o Paulo Pezzolano comande o time no banco de reservas na decisão do Campeonato Mineiro, contra o Atlético-MG, neste sábado, 2 de abril, a partir das 16h30, no Mineirão.
Pezzolano,foi julgado na pelo TJD-MG, pelos incidentes no jogo contra o Atlético-MG, no dia 6 de março Ele foi condenado a quatro jogos de gancho e, quase ficou de fora do duelo da Raposa contra o Atlético-MG. O uruguaio foi denunciado no Artigo 243-F, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em “ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto”. A punição varia de multa de R$ 100 a R$ 100 mil, até a suspensão de um a seis jogos.
Pezzolano teria chamado o árbitro do jogo, Igor Junio Benevenuto, de 'ladrão", mesmo estando suspenso, por uma expulsão no jogo contra o Villa Nova.
- Árbitro ladrão, vocês são todos ladrões, olha o que vocês fizeram, quero falar com o árbitro, esse ladrão!
Crédito: PezzolanoestaránobancodereservasdoCruzeiroparaoduelodecisivocontraoGalo,nosábado,2deabril-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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