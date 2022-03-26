Paulo Autuori será coordenador técnico do Internacional

O trabalho de reformulação no departamento de futebol do Internacional está a todo vapor e Paulo Autuori foi escolhido para assumir o cargo de coordenador técnico.
Antes de chegar ao Colorado, Autuori estava no Goiás, mas após um mês de trabalho resolveu deixar o cargo e topar o desafio no Inter.
O agora coordenador técnico volta a trabalhar no Beira-Rio depois de 23 anos. Em 1999, Autuori foi o treinador do time e levou o Inter até a semifinal da Copa do Brasil.