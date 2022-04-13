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Paulo André nega que Cruzeiro tenha pedido desculpas a Mattos

A troca de "farpas" entre dirigentes da Raposa, Alexandre Mattos, André Cury e  staff do jogador, que saiu do time mineiro ...
LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2022 às 20:24

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 20:24

A saída de Vitor Roque do Cruzeiro ainda gera atritos, troca de declarações e até acusações. A “guerra de narrativas” está acontecendo entre a gestão da Raposa, o empresário de Roque, André Cury e Alexandre Mattos, ex-diretor de futebol do clube mineiro e atual do Athletico-PR. Mattos disse que a direção do Cruzeiro pediu desculpas a ele pela nota que o clube mineiro publicou, quando citou o dirigente do Furacão e o agente de Roque, acusando a dupla de ter forçado a saída do atleta. O responsável pela gestão de futebol do Cruzeiro, Paulo André rebateu Mattos, afirmando que não houve pedidos de desculpas da Raposa para ele, ou com o agente de Vitor Roque. - Nunca houve pedido de desculpas de nada. Não dou palanque para discussões públicas. É normal que cada um defenda o seu lado. Neste caso estou 100% do lado do Cruzeiro e da defesa dos seus direitos. #fechadocomoCruzeiro - publicou o jogador nas redes sociais. - Recebi ligação há pouco do Paulo André se desculpando da nota, afirmando que foi contra a nota. E que, segundo ele, o pessoal do futebol foi contra. Foi uma coisa do pessoal fora do futebol-disse Mattos à Rádio Itatiaia. Na nota emitida , a equipe celeste descreve como “obscena” a ética do agente de Roque, André Cury e afirma que Mattos, que trabalhou no clube azul até o fim do ano passado quando foi desligado por Ronaldo e sua equipe, saiu do Cruzeiro com informações privilegiadas da situação contratual do jogador, que tinha uma multa de R$ 24 milhões para o mercado nacional e 300 milhões de euros para times do exterior, al[em de saber do seu salário, na casa dos R$ 18 mil mensais.
Crédito: PauloAndré,comRonaldo,entrouemuma"guerranarrativa"comAlexnadreMattospelasaídadeVitorRoque-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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