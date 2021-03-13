Paulistão, Premier League... saiba onde assistir aos jogos do sábado

O final de semana de futebol começa agitado por grandes jogos ao redor do mundo. Na Inglaterra, Leeds United e Chelsea abrem as partidas do sábado (13), logo cedo, às 9h30, pela Premier League. Mais tarde, também pela rodada do Campeonato Inglês, o Fulham recebe o líder Manchester City, às 17h.Aqui no Brasil, os times entram em campo pela última rodada do Campeonato Paulista antes da paralisação do futebol no estado de São Paulo. O São Paulo viaja até a cidade de Novorizonte para enfrentar o Novorizontino, às 16h30. Mais tarde, às 19h, Santos e Ituano também entram em campo na Vila Belmiro.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
9h30 - Leeds United x Chelsea Premier League Onde assistir: Fox Sports
10h30 - Zenit x Akhmat Campeonato Russo Onde assistir: Bandsports
11h - Sassuolo x Verona Serie A TIM Onde assistir: TNT Sports 11h30 - Mainz x Freiburg BundesligaOnde assistir: One Football 11h30 - Union Berlim x Colônia Bundesliga Onde assistir: One Football
11h30 - Wolfsburg x Schalke 04 Bundesliga Onde assistir: One Football
11h30 - Werder Bremen x Bayern de Munique Bundesliga Onde assistir: One Football
12h15 - Real Madrid x Elche La Liga Onde assistir: ESPN Brasil
13h - Olympique de Marselha x Brest Ligue 1 Onde assistir: One Football
13h - Kayserispor x Galatasaray Campeonato TurcoOnde assistir: DAZN
13h - Dínamo de Moscou x Spartak Moscou Campeonato Russo Onde assistir: Bandsports 14h - Benevento x Fiorentina Serie A TIM Onde assistir: Band e TNT Sports
14h30 - Borussia Dortmund x Hertha Berlim Bundesliga Onde assistir: One Football
14h30 - Everton x Burnley Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
15h - Benfica x Boavista Campeonato Português Onde assistir: ESPN
16h - Vitória x Bahia Copa do Nordeste Onde assistir: SBT, Fox Sports
16h - Altos x Ceará Copa do Nordeste Onde assistir: SBT
16h30 - Patrocinense x Atlético MineiroCampeonato Mineiro Onde assistir: Premiere
16h30 - Novorizontino x São Paulo Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere 16h30 - Guarani x São Bento Campeonato Paulista Onde assistir: SporTV e Premiere
16h45 - Genoa x Udinese Serie A TIMOnde assistir: TNT Sports
17h - Fulham x Manchester City Premier LeagueOnde assistir: DAZN
17h - Getafe x Atlético de Madrid La LigaOnde assistir: ESPN Brasil
17h30 - Tondela x Sporting Campeonato Português Onde assistir: ESPN
18h - Nova Iguaçu x Vasco Campeonato Carioca Onde assistir: Carioca TV
19h - Santos x Ituano Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere
19h - Botafogo-SP x Ponte Preta Campeonato Paulista Onde assistir: SporTV e Premiere 20h - Esportivo x Grêmio Campeonato Gaúcho Onde assistir: Premiere
21h - América-MG x Caldense Campeonato Mineiro Onde assistir: Premiere
21h05 -Bangu x Botafogo-RJ Campeonato Carioca Onde assistir: Record e Carioca TV