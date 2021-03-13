futebol

Paulistão, Premier League... saiba onde assistir aos jogos do sábado

Times entram em campo pela última vez antes da paralisação dos jogos do Campeonato Paulista. Além disso, os campeonatos europeus também agitam o final de semana...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 03:00

LanceNet

13 mar 2021 às 03:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O final de semana de futebol começa agitado por grandes jogos ao redor do mundo. Na Inglaterra, Leeds United e Chelsea abrem as partidas do sábado (13), logo cedo, às 9h30, pela Premier League. Mais tarde, também pela rodada do Campeonato Inglês, o Fulham recebe o líder Manchester City, às 17h.Aqui no Brasil, os times entram em campo pela última rodada do Campeonato Paulista antes da paralisação do futebol no estado de São Paulo. O São Paulo viaja até a cidade de Novorizonte para enfrentar o Novorizontino, às 16h30. Mais tarde, às 19h, Santos e Ituano também entram em campo na Vila Belmiro.
CONFIRA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO PAULISTÃO E SIMULE AS PARTIDASConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
9h30 - Leeds United x Chelsea Premier League Onde assistir: Fox Sports
10h30 - Zenit x Akhmat Campeonato Russo Onde assistir: Bandsports
11h - Sassuolo x Verona Serie A TIM Onde assistir: TNT Sports 11h30 - Mainz x Freiburg BundesligaOnde assistir: One Football 11h30 - Union Berlim x Colônia Bundesliga Onde assistir: One Football
11h30 - Wolfsburg x Schalke 04 Bundesliga Onde assistir: One Football
11h30 - Werder Bremen x Bayern de Munique Bundesliga Onde assistir: One Football
12h15 - Real Madrid x Elche La Liga Onde assistir: ESPN Brasil
13h - Olympique de Marselha x Brest Ligue 1 Onde assistir: One Football
13h - Kayserispor x Galatasaray Campeonato TurcoOnde assistir: DAZN
13h - Dínamo de Moscou x Spartak Moscou Campeonato Russo Onde assistir: Bandsports 14h - Benevento x Fiorentina Serie A TIM Onde assistir: Band e TNT Sports
14h30 - Borussia Dortmund x Hertha Berlim Bundesliga Onde assistir: One Football
14h30 - Everton x Burnley Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
15h - Benfica x Boavista Campeonato Português Onde assistir: ESPN
16h - Vitória x Bahia Copa do Nordeste Onde assistir: SBT, Fox Sports
16h - Altos x Ceará Copa do Nordeste Onde assistir: SBT
16h30 - Patrocinense x Atlético MineiroCampeonato Mineiro Onde assistir: Premiere
16h30 - Novorizontino x São Paulo Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere 16h30 - Guarani x São Bento Campeonato Paulista Onde assistir: SporTV e Premiere
16h45 - Genoa x Udinese Serie A TIMOnde assistir: TNT Sports
17h - Fulham x Manchester City Premier LeagueOnde assistir: DAZN
17h - Getafe x Atlético de Madrid La LigaOnde assistir: ESPN Brasil
17h30 - Tondela x Sporting Campeonato Português Onde assistir: ESPN
18h - Nova Iguaçu x Vasco Campeonato Carioca Onde assistir: Carioca TV
19h - Santos x Ituano Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere
19h - Botafogo-SP x Ponte Preta Campeonato Paulista Onde assistir: SporTV e Premiere 20h - Esportivo x Grêmio Campeonato Gaúcho Onde assistir: Premiere
21h - América-MG x Caldense Campeonato Mineiro Onde assistir: Premiere
21h05 -Bangu x Botafogo-RJ Campeonato Carioca Onde assistir: Record e Carioca TV

Tópicos Relacionados

santos
Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

