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Paulinho nega ter sido consultado sobre novo técnico e celebra primeiro gol em retorno ao Corinthians

Na primeira partida do meia como titular desde o seu retorno, camisa 15 marcou o tento que deu a vitória por 3 a 2 do Timão sobre o Ituano, fora de casa...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 22:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 22:24
Foram 3179 dias entre o último gol de Paulinho pelo Corinthians, em 25 de maio de 2013, na primeira passagem do meia pelo clube do Parque São Jorge, e o tento que deu a vitória ao Timão por 3 a 2, de virada, sobre o Ituano pela quarta rodada do Campeonato Paulista, neste domingo (6), primeiro do jogador em seu retorno ao Time do Povo. E o feito aconteceu justamente na reestreia do atleta como titular pela equipe alvinegra. Foi o quarto jogo do ídolo corintiano desde a volta dele ao time paulista, mas nas três anteriores ele havia entrado no decorrer da partida. Já contra o Galo de Itu, Paulinho começou como titualr e foi fundamental para o triunfo.
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Na saída de campo, o camisa 15 classificou o momento como especial e celebrou o tento de cabeça, aos 26 minutos do segundo tempo, que garantiu o três pontos ao Corinthians.
- Momento especial. Acho que depois de alguns meses, jogar uma boa parte do jogo e conseguir fazer o que tem que ser feito. Um resultado importante no momento em que a gente vem vivendo, três pontos importantíssimos e importante para dar sequência, porque semana que vem tem mais - afirmou o jogador na saída de campo à HBO Max.
O momento citado por Paulinho se refere à demissão do técnico Sylvinho, na última quarta-feira (2), após a derrota corintiana por 2 a 1 para o Santos, em plena Neo Química Arena, pelo Paulistão. O Timão agora está em busca de um novo técnico, mas Paulinho negou que a diretoria tenho o consultado para ser referência na busca do próximo comandante corintiano.
Por sua vez, o atleta falou sobre a importante de peças experientes no elenco, como ele próprio e o seu companheiro de meio-campo Renato Augusto, na organização do time em campo.
- Acho que com o passar do tempo a gente adquire experiência em campo. Eu e o Renato (Augusto) nos conhecemos há anos. Quando tomamos o gol, era momento de ter calma e paciência para voltar a partida - destacou o camisa 15.
Antes de voltar ao Timão, Paulinho já havia marcado 34 gols com a camisa do clube. Com o primeiro no retorno, o número subiu para 35.
Crédito: ÚltimogoldePaulinhopeloTimãohaviasidohácercadenoveanos(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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