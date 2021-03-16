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futebol

Paulinho Bóia não chega a acerto com o Vasco e ficará no São Paulo

O atacante estava envolvido na negociação entre as duas equipes por Benítez, do Vasco...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 18:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 18:46
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O atacante do São Paulo, Paulinho Bóia, não chegou a um acordo salarial com o Vasco para sua transferência. A ida do jogador são-paulino para o time carioca seria uma compensação para que o meio-campista Benítez fosse liberado mais cedo de seu empréstimo, uma vez que o jogador foi emprestado pelo Independiente, da Argentina, ao Cruz-Maltino.
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Os dois clubes chegaram a um acordo pelo empréstimo de Paulinho Bóia até o fim do ano, mas ainda faltava o acerto entre o Vasco e o atacante, o que não se concretizou. O Cruz-Maltino, segundo a apuração do Globo Esporte, tentará negociar com outro atleta do São Paulo ou então optará por uma compensação em dinheiro para finalizar a transferência.
O atacante do Tricolor comunicou ao clube a sua decisão e disse, em entrevista com o Globo Esporte, que embora esteja feliz em ser sondando pelo Vasco e que seria um privilégio jogar lá, ele seguirá o seu projeto: defender o São Paulo. Paulinho afirmou, ainda, que está voltando de lesão e, assim que retornar ao seu 100%, pretende ser observado pelo treinador Hernán Crespo, virando uma opção para o elenco são-paulino.Apesar da declaração do jogador, o LANCE! apurou que o acordo financeiro foi o que mais pesou. Após o acordo encaminhado, as pedidas foram consideradas acima do razoável.
Mas isso muda pouco da perspectiva da transferência de Benítez em curto prazo para o Tricolor Paulista. O que falta é a definição se chegará outro atleta em São Januário em vez de Boia, se haverá uma compensação financeira ou alguma forma de crédito.

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