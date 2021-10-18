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Patrocinador do Flamengo faz promessa inusitada em campanha para Vitinho não ocultar a marca

CEO da Moss foi ao Twitter comentar sobre o fato do jogador rubro-negro não jogar com o meião, local onde a marca da empresa está estampada, erguido...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 13:09

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 13:09

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
O Flamengo ficou no empate em 0 a 0 com o Cuiabá, no último domingo, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E um fato chamou a atenção de Luis Felipe Adaime, CEO da Moss, patrocinadora do clube, na reta final da partida: os meiões arriados de Vitinho, o que oculta a marca da empresa, que está estampada justamente nesse local do uniforme.> Ao L!, CEO da Moss revela modelo de parceria com o Flamengo
E, através de uma "campanha bem-humorada" promovida nas redes sociais, Luis Felipe Adaime fez uma promessa inusitada e revestida de apelo: se Vitinho, que entrou no segundo tempo onte, mostrar o logo da Moss no próximo jogo, ou seja, não arriar o meião, ele sorteará cinco camisas do Fla:
- Nação! Campanha bem- humorada pro nosso querido craque Vitinho? Vitinho #nãoarrieameia que tem o patrocínio da Moss e pelo qual pagamos milhões. É o terceiro jogo que você entra em campo já sem mostrar o logo da Moss. Valeu, Vitinho! Se você mostrar o logo, sortearei cinco mantos - postou, completando:
- Primeiro: Foi pênalti. Segundo: Vitinho com as meias arriadas. De novo, Flamengo. Isso pode, Arnaldo? Cadê o logo da Moss? #nãoaarrieameiavitinho. > Veja e simule a tabela do Brasileirão
O Flamengo de Vitinho e companhia, agora, vira chave para enfrentar o Athletico-PR pela partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. O primeiro confronto será às 21h30 desta quarta-feira, na Arena da Baixada.

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