Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Patrick de Paula vive expectativa de completar centésimo jogo pelo Palmeiras

Volante revelado na base festeja marca histórica que pode alcançar neste domingo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jan 2022 às 16:08

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 16:08

Revelação das categorias de base, o meia Patrick de Paula pode alcançar a marca histórica de 100 jogos pelo Palmeiras caso entre em campo neste domingo (23), contra o Novorizontino, fora de casa, na abertura do Campeonato Paulista.Na expectativa de entrar na história do Verdão, Patrick festeja o fato do clube ter dado oportunidade dele construir sua sequência de jogos ao lado de outros companheiros vindos das categorias inferiores.
- É uma marca bem inspiradora para mim, um garoto que veio da várzea. Completar 100 jogos por um clube gigante como o Palmeiras é muito bom e estou muito feliz. Eu, Menino, Wesley, Danilo e Veron jogamos juntos desde a base, temos um entrosamento bem bacana e já já serão eles também a chegar a esse número. Sem trabalho não há vitória e agradeço a todos que me ajudaram até aqui.
Nascido no Rio de Janeiro (RJ), Patrick foi descoberto pelos olheiros palmeirenses após se destacar em 2017 na Taça das Favelas, tradicional competição amadora de comunidades carentes da capital fluminense.Na base, o volante se destacou rapidamente, conquistando títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro de 2018, a Copa do Brasil de 2019 e os Paulistas Sub-20 de 2017, 2018 e 2019.Acabou promovido ao profissional do Alviverde em 2020, pelas mãos do técnico Vanderlei Luxemburgo. Estreiou no dia 15 de janeiro daquele ano, no empate em 0 a 0 com o Atlético Nacional, da Colômbia, pela Florida Cup. Desde então já conquistou duas Copas Libertadores, uma Copa do Brasil e um Campeonato Paulista.
No elenco atual do Verdão, Patrick fica atrás em número de jogos de Dudu (333 partidas), Deyverson (135), Gustavo Gómez (157), Gustavo Scarpa (173), Luan (178), Marcos Rocha (181), Mayke (152), Raphael Veiga (162), Weverton (205) e Zé Rafael (151).
Além da marca histórica, o volante assegurou que o objetivo na partida deste domingo é dar o pontapé para uma temporada vitoriosa do Verdão.
- Queremos fazer algo melhor do que no ano passado, conquistar mais coisas e, então, estamos nos preparando muito bem e ficando melhores cada vez mais. O domingo será um grande dia, pois será o começo de uma temporada muito importante para a gente.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Confira o caminho do Verdão no Mundial de Clubes-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
Crédito: PatrickdePauladurantetreinamentonamanhãdestesábado,naAcademia(Foto:CesarGrecco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados