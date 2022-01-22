Patrick de Paula vive expectativa de completar centésimo jogo pelo Palmeiras

Revelação das categorias de base, o meia Patrick de Paula pode alcançar a marca histórica de 100 jogos pelo Palmeiras caso entre em campo neste domingo (23), contra o Novorizontino, fora de casa, na abertura do Campeonato Paulista.Na expectativa de entrar na história do Verdão, Patrick festeja o fato do clube ter dado oportunidade dele construir sua sequência de jogos ao lado de outros companheiros vindos das categorias inferiores.

- É uma marca bem inspiradora para mim, um garoto que veio da várzea. Completar 100 jogos por um clube gigante como o Palmeiras é muito bom e estou muito feliz. Eu, Menino, Wesley, Danilo e Veron jogamos juntos desde a base, temos um entrosamento bem bacana e já já serão eles também a chegar a esse número. Sem trabalho não há vitória e agradeço a todos que me ajudaram até aqui.

Nascido no Rio de Janeiro (RJ), Patrick foi descoberto pelos olheiros palmeirenses após se destacar em 2017 na Taça das Favelas, tradicional competição amadora de comunidades carentes da capital fluminense.Na base, o volante se destacou rapidamente, conquistando títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro de 2018, a Copa do Brasil de 2019 e os Paulistas Sub-20 de 2017, 2018 e 2019.Acabou promovido ao profissional do Alviverde em 2020, pelas mãos do técnico Vanderlei Luxemburgo. Estreiou no dia 15 de janeiro daquele ano, no empate em 0 a 0 com o Atlético Nacional, da Colômbia, pela Florida Cup. Desde então já conquistou duas Copas Libertadores, uma Copa do Brasil e um Campeonato Paulista.

No elenco atual do Verdão, Patrick fica atrás em número de jogos de Dudu (333 partidas), Deyverson (135), Gustavo Gómez (157), Gustavo Scarpa (173), Luan (178), Marcos Rocha (181), Mayke (152), Raphael Veiga (162), Weverton (205) e Zé Rafael (151).

Além da marca histórica, o volante assegurou que o objetivo na partida deste domingo é dar o pontapé para uma temporada vitoriosa do Verdão.

- Queremos fazer algo melhor do que no ano passado, conquistar mais coisas e, então, estamos nos preparando muito bem e ficando melhores cada vez mais. O domingo será um grande dia, pois será o começo de uma temporada muito importante para a gente.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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